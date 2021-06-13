بالصّورة: سائق شاحنة ينجو بأعجوبة!

A + A -

نجا سائق شاحنة نقل صغيرة، بأعجوبة، إثر انحراف شاحنته على طريق بيت أيوب - القموعة (الاوتوستراد الجديد)، واستقرارها على قضبان الحديد الظاهرة لأحد جدران الدعم التي لم تنجز حتى الآن في هذا المشروع الذي بوشر العمل به منذ العام 2016.

وأشار أهالي المنطقة الى أن "المشروع على أهميته تعتريه عيوب كثيرة، أبرزها المنعطفات الخطرة، ولم تراع فيه مقومات الامان والسلامة العامة ومعاييرها المفترض ان تكون من اولويات اي مشروع طريق عام.

وأكدوا أن "هذا الحادث ليس الاول ولن يكون الاخير"، مطالبين وزارة الاشغال العامة بـ"الكشف السريع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانجاز المشروع بالسرعة الممكنة وتلافي العيوب التي تعتريه، والتي تهدد السلامة المرورية، خصوصا وان الالاف يقصدون منطقة القموعة للتنزه والتمتع بجمال طبيعتها صيفا وشتاء".