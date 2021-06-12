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بالصورة: صاحبة أطول رموش في العالم تذهل الأطباء وتكشف السبب المحتمل!

12
JUNE
2021
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أثارت امرأة في الصين، ذهولا كبيرا وسط الأطباء، بعدما نمت رموشها بشكل طويل، حتى دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، فيما تقول إنها سعيدة بهذا الأمر لأنه يجعلها تبدو بشكل أفضل.

وفي أحدث إنجاز، استطاعت المرأة أن تحطم الرقم القياسي الذي سجلته في وقت سابق، لأن طول الرموش في عينها اليسرى وصل إلى 20.5 سنتيمترا.

وكانت ذات الرموش الطويلة، المسماة يو جيانزيا، قد دخلت موسوعة غينيس قبل خمس سنوات، بفضل طول الرموش الذي بلغ 12.5 سنتيمترا.

كيف تجعلين روموشك صحية وطبيعية؟

وتنحدر المرأة من شانغزو، جنوبي الصين، وتقول إن هذه الرموش الطويلة التي تتمتع بها من “عطاء بوذا”.

واحتار الأطباء في حالة المرأة، لأن الرموش طالت حتى صارت تنسدل على الخد وتتجاوز حتى أسفل الفك.

وتقول المرأة إنها لاحظت نمو الرموش الطويلة في 2015، ثم استمرت في ذلك بشكل بطيء، وهو ما دفعها لزيارة الطبيب.

وحاولت المرأة أن تعرف السبب الذي جعل رموشها تنمو بشكل غير مألوف لدى الناس، لكن الأطباء لم يستطيعوا تقديم أي تفسير.

وأضافت أنها استعانت أيضا بالعلوم لكنها لم تعرف السبب، موضحة أنها حالة استثنائية في عائلتها، لأن باقي أقاربها لهم رموش بالطول المعتاد.

وتعتقد جيانزيا، أن الأمر لا يمكن تفسيره بالعلم على الأرجح، بل عن طريق روحاني، لأن السبب الأرجح، بحسب قولها، هو أنها قضت 480 يوما في الجبل “ولذلك، قلت ونفسي، إنها هدية من بوذا”.

وأشارت إلى أن هذه الرموش الطويلة جعلتها تبدو أكثر شبابا، موضحة أنها تشعرُ بقوة في الجسم “وربما هناك علاقة بين الأمرين”.

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