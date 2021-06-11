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بعد بصيص أمل حول دواء ألزهايمر.. استقالة تطرح شكوكاً

11
JUNE
2021
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بعد الإعلان عن التوصل لدواء جديد يعالج أو يخفف مرض ألزهايمر، هو الأول منذ 20 عاماً، قوبل هذا الدواء باعتراضات عدة من مستشارين يعملون في إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعدم كفاءته على حد قولهم.
 
فقد قدّم عضو في اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء استقالته بسبب موافقة الوكالة على الدواء الجديد "أدوكانوماب".
 
وأوضح طبيب الأعصاب في "مايو كلينك" الدكتور ديفيد كنوبمان لشبكة "سي إن إن"، أنه استقال من اللجنة احتجاجاً على ذلك.
 
بدورهم، قال مستشارو إدارة الغذاء والدواء إنه لا توجد أدلة كافية لدعم الموافقة على الدواء، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الحقن بالوريد. وأضافوا أن التجارب الأولية للعلاج، الذي كان من المفترض أن يعطى للأشخاص في وقت مبكر جداً من مسار المرض قبل أن يصابوا بالخرف، لم تشر إلى أنه ساعد على الإطلاق.
 
التجارب توقفت في 2019
وكانت التجارب السريرية لـ "أدوكانوماب" توقفت في عام 2019 لأنها فشلت في إظهار فعالية الدواء، لكن الشركة المصنعة "بيوجن" أعادت تحليل البيانات. وقالت إن تلك التجارب أظهرت أن بعض المرضى الذين تناولوا جرعات عالية من الدواء لم يتحسنوا، لكنهم أظهروا تحسناً بطيئاً.
 
وكانت اللجنة الخاصة بالدواء اجتمعت في نوفمبر الماضي، وصوتت ضد الاقتراح بأن الدواء يمكن أن يساعد المرضى، وأبدوا عدم اليقين بشأن مسألة ما إذا كان الدواء له أي آثار على الدماغ.
 
أرباح بالمليارات
لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على عقار "أدوكانوماب" الذي سيُباع تحت الاسم التجاري Aduhelm قبل أيام، رغم اعتراضات اللجنة الاستشارية لأدوية الجهاز العصبي المحيطي والمركزي.
 
من جهتهم، قال المدافعون عن الموافقة إن الحاجة ماسة لهذا الدواء، بينما كشف المعارضون أن " Aduhelm "سيحقق للشركة المصنعة مبيعات بمليارات الدولارات في السنة بينما سيفشل في مساعدة المرضى، وفق ما نقلت "سي إن إن".
 
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء ليست ملزمة بنصائح لجانها، إلا أنها تتبعها عادة، لذلك كان قرار الموافقة على الدواء غير عادي ومثير للجدل.
 
ويجمع العديد من الخبراء أنه لا يوجد علاج لهذا المرض، والعلاجات الحالية يمكن أن تبطئ تقدمه فقط، ولكن لا شيء يساعد لفترة طويلة.
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