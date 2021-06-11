living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيروس نادر ينتقل من الحيوان للإنسان!

11
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الخميس، أن بلاده "تتعامل مع مرض جدري القردة" الفيروسي، فيما أكدت مصادر صحية أن الخطر "منخفض للغاية".
 
ولم يذكر وزير الصحة أي تفاصيل عن مكان وجود الحالات أو عددها، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية بشأن المرض النادر.
 
وكشفت الصحيفة وفق مصادرها، أنه جرى تسجيل حالتين حتى الآن في شمال ويلز، مضيفة أن "الحالة الأولى أصيبت بالفيروس في الخارج، قبل نقله إلى شخص آخر في نفس المنزل".
 
ونقل المصابان إلى أحد مستشفيات إنجلترا، ويخضعان للمراقبة من قبل السلطات الصحية.
 
وقال مستشار في الصحة العامة في ويلز ريتشارد فيرث، إن "الحالات المؤكدة من جدري القردة هي حدث نادر في المملكة المتحدة، والخطر على عامة الناس منخفض للغاية".
 
وأضاف: "اتبعنا البروتوكولات الصحية المعروفة وحددنا جميع المخالطين، وتم اتخاذ الإجراءات لتقليل احتمالية انتشار العدوى".
 
وجدري القردة مرض فيروسي حيواني المنشأ، حيث يُنقل الطفيل من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يسببها مرضى الجدري، لكنها أقل شدة.
 
ورغم أن الجدري قد قضي عليه في عام 1980، إلا أن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء العالم، خاصة إفريقيا.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout