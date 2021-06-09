living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يؤدي فشل الكلى المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؟

9
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعيش ما يقارب 9% من سكان العالم مع شكل من أشكال أمراض الكلى المزمنة، والتي لا تؤثر فقط على وظائف الكلى، ولكن ترتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وفي دراسة جديدة، وجد الباحثون بقيادة جامعة كيوشو مسارا جزيئيا أساسيا يمكن أن يفسر كيف يتسبب مرض الكلى المزمن في فشل القلب، ما قد يساعد في تطوير الأدوية العلاجية للحد من هذه المضاعفات القلبية.
 
ووجد الباحثون، عند دراسة الفئران، أن المحرك الرئيسي هو خلل في نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلية الوحيدة.
 
وينتج الخلل الوظيفي عن زيادة مستويات فيتامين A وبروتينه الملزم، وهو عرض شائع لمرض الكلى المزمن، كسر المسار الجيني المعروف: الساعة البيولوجية.
 
والساعة البيولوجية هي واحدة من أكثر الوظائف البيولوجية التي لا غنى عنها في الكائنات الحية.
 
والفهم الشائع للمسار هو أنه يتحكم في أنماط نومنا. ومع ذلك، تلعب الساعة البيولوجية دورا أكبر بكثير، حيث تؤثر على ضغط الدم ومعدل الأيض وحتى مستويات الهرمونات. وفي الواقع، ما يقارب 10% من جيناتنا تتأثر بشكل مباشر بالساعة البيولوجية.
 
وهذه الخصائص جعلت منه هدفا طبيعيا لشيغهيرو أوهدو، الأستاذ بكلية العلوم الصيدلانية بجامعة كيوشو، وفريقه للتحقيق في أسباب التهاب القلب والتليف الناجم عن أمراض الكلى المزمنة.
 
8 علامات "تدل" أن آلام ظهرك قد تكون أمرا أكثر خطورة!
ويوضح يويا يوشيدا، أحد أوائل مؤلفي الدراسة: "وجدنا أن الفئران ذات جين الساعة المتحور، أحد المنظمين الرئيسيين للساعة البيولوجية، قد قللت من أعراض مشاكل القلب المتعلقة بأمراض الكلى المزمنة، على الرغم من ارتفاع ضغط الدم". ونشرت الدراسة في مجلة Nature Communications.
 
وللبحث عن السبب الكامن وراء هذا التأثير الوقائي، بحث الفريق عن تشوهات في الجينات التي تربط الساعة بخلل وظائف الكلى.
 
وأوضح ناويا ماتسوناغا، وهو مؤلف آخر مشارك في الدراسة: "قادتنا تحقيقاتنا إلى اكتشاف أن بروتينا يسمى مستقبلات اقتران البروتين G 68 أو GPR68، والذي يتم إنتاجه في الخلايا الأحادية يلعب دورا رئيسيا. ومن المعروف أن GPR68 يزيد من إنتاج البروتينات التي تسبب الالتهاب، والأهم من ذلك، أنه ينظمه جين الساعة".
 
وإحدى علامات ضعف الكلى هي ارتفاع مستويات فيتامين A والبروتين المرتبط به، وهما جزيئان يتم التحكم فيهما بعناية. ووجد الباحثون أن هذا الارتفاع يعطل النشاط الطبيعي للساعة البيولوجية في الخلايا الأحادية، والتي بدورها تفرط في التعبير عن GPR68.
 
ثم تتسلل هذه الخلايا الأحادية عالية التعبير عن GPR68 إلى القلب وتسبب الالتهاب والتليف. وهذا ما يفسر سبب إصابة الفئران التي لديها جينات معيبة على مدار الساعة بمشاكل قلبية أقل حدة ناجمة عن فشل كلوي مزمن: لا يوجد جين الساعة لإنتاج GPR68.
 
ويخلص الأستاذ أوهدو إلى أن "دراستنا تكشف عن دور غير معروف سابقا لجينات الساعة أحادية الخلية في فشل القلب الناجم عن فشل كلوي مزمن. وستساعدنا النتائج على تطوير عقاقير علاجية مثل تلك التي تستهدف GPR68. ويمكننا أيضا البحث عن علاجات أفضل لتراكم فيتامين A غير الطبيعي في الدم".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout