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الملح ليس فقط "الموت الأبيض"إ

8
JUNE
2021
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أعلنت الدكتورة إيرينا بيريجنايا، خبيرة التغذية الروسية، أن زيادة الملح ونقصانه يضر بالصحة. فما كمية الملح التي يمكن استهلاكها في اليوم وما نوعه؟.
 
 
وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن مصطلح "الموت الأبيض" ربط بالملح، لأنه يرفع مستوى ضغط الدم، وهذا ضار للقلب والأوعية الدموية. ولكن هذا التأثير السلبي يصبح واضحا فقط في حالة الإفراط باستهلاك الملح باستمرار. لذلك لا داعي للتخلي عن استخدام الملح. لأن نقص الصوديوم والكلور في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى الصداع والدوخة والضعف العام وعسر الهضم وانخفاض مستوى ضغط الدم. لذلك يجب أن يكون استهلاك الملح معتدلا.
 
وتقول، "لا يمكننا العيش من دون ملح، لأننا نتكون منه جزئيا، حيث. يدخل كلوريد الصوديوم في تركيب الدم والدموع والبول وسوائل أخرى. أي نحتاج إلى الملح. ولكن من جانب آخر، زيادة الملح يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب أن يكون استخدامه متوازنا. وقد بينت نتائج دراسات عديدة، أن سبعة غرامات من الملح في اليوم كافية للإنسان البالغ".
 
وتوصي الخبيرة، باستخدام الملح المعالج باليود من أجل تعويض نقص هذا العنصر في الجسم. لأن نقص اليوم يسبب أمراض الغدة الدرقية، ومشكلات في عمل الدماغ، وانخفاض قدرة العمل وزيادة التعب.
 
وتقول، "يعاني الكثيرون من نقص اليود وخاصة في المدن الكبيرة بسبب السموم الموجودة في الهواء الجوي. لذلك فإن الملح المعالج باليود مهم جدا لهم. بالإضافة إلى ذلك، هذا الملح أكثر فائدة للجسم من الملح الاعتيادي. ولكن يجب أن نعلم أن مدة صلاحية الملح المعالج باليود قصيرة جدا، لأن اليود يتبخر بسرعة. لذلك يفضل استخدام الملح البحري، لأنه يحتوي على عناصر عديدة ومواد تحافظ على كمية اليود فيه".a
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