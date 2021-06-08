living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. "كارثة" بانتظارك

8
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب 4 أكواب يوميا من القهوة يمكن أن تضاعف خطر الإصابة بمرض "الغلوكوما" أو المياه الزرقاء الذي يصيب العيون.

ويحدث هذا المرض نتيجة ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العينين، ويلحق ضررا كبيرا في العصب البصري، وعادة ما يعتبر السبب الرئيسي وراء إصابة أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالعمى.

ويسبب هذا المرض أكثر من 10 بالمئة من حالات العمى المسجلة في بريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والمشكلة الرئيسية في هذا المرض أن أعراضه لا تظهر بشكل واضح، لذلك قد لا يلاحظ الشخص تغيرا في الرؤية إلا وقد أصبح في مرحلة متقدمة.

وتقول الدراسة، التي أعدها باحثون أميركيون، إن الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالمرض نتيجة شرب القهوة هو أولئك الذين لديهم استعداد وراثي نحو ضغط العين.

ودرس الباحثون حالات أكثر من 120 ألف مريض في مستشفى جبل سيناء الشهيرة في نيويورك، مركزين على البيانات الغذائية والصحية والوراثية لهؤلاء، وتتراوح أعمار المرضى بين 39- 73 عاما.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من مرض "الغولكوما" معرضون لخطر أكبر للإصابة خاصة مع القهوة، داعية إياهم إلى تقليل كميات القهوة التي يشربونها، نظرا لاحتوائها على مادة الكافيين.

وأوضحت أن هذه الفئة معرضة لخطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 75 بالمئة.

وذكر المؤلف الرئيسي في الدراسة، لويس باسكوال: "لقد نشرنا في السابق دراسة ذكرت أن شرب كميات كبيرة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بحالة غلوكوما مفتوح الزاوية لمن لديهم تاريخ عائلي في المرض".

وأضاف أن الدراسة الجديدة أثبت أن الصلة بين الغلوكوما وشرب القهوة كانت واضحة بين الذين كانت لديهم مخاطر جينية لارتفاع ضغط العين.

وعلى وجه التحديد، كان أولئك الذين استهلكوا أكبر من 480 ملليغرام من الكافيين أي 4 أكواب من القهوة، زاد ضغط العين لديهم بصورة أكبر من الآخرين.

ولم تقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة طب العيون، تفسيرا لسبب لارتباط الكافيين بهذا المرض.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout