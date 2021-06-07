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خفقان وحرقة.. احذروا هذه المشروبات على معدة فارغة

7
JUNE
2021
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بينما يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول مشروباتهم المفضلة كالقهوة والشاي أو حتى العصائر الطازجة في الصباح الباكر على معدة فارغة، تؤكد الدراسات أن هذه السلوكيات مضرة بالجسم.
 
وحذر الأطباء من شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة؛ لأنه قد يؤدي لاختلال التوازن الحمضي ويمكن أن يؤدي للجفاف ويسبب الوذمة، بينما قد يؤدي شرب القهوة السوداء على معدة فارغة لإطلاق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان القلب والقلق ونوبات الهلع، وفق ما نشره موقع Interia المتخصص.
 
كما أفادوا بأن عصائر الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة؛ ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبب تهيج المعدة والحرقة والتجشؤ.
 
ودعوا الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية بعدم تناولها على الإطلاق؛ فعصير الطماطم على سبيل المثال يزيد من إنتاج حمض المعدة الذي قد يسبب الألم أو عسر الهضم.
 
المشروبات الغازية خطيرة
وأيضاً حذروا من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة كونها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة وتدمر الأسنان وقد تؤدي للوفاة.
 
 
وكانت دراسة نشرت في مجلة "جاما إنترنال ميدسين" العام الماضي، أكدت أن أولئك الذين تناولوا المشروبات الغازية كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما شربوا هذه الأنواع من المشروبات.
 
كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "سيركلشن" أن تناول مشروب غازي واحد بسعة 12 أونصة يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، مستشهدة بخصائص الصودا الالتهابية كسبب لحدوث ذلك.
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