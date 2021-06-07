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الصين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال

7
JUNE
2021
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أقرت الصين الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما، وفق ما أكده يين ويدونغ رئيس الشركة.
 
وحملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو ، ترفض منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاماً.
 
وكشف ويدونغ يين في مقابلة مع التلفزيون الصيني الرسمي، أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم
 
وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.
 
وكانت أبرز خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، قالت إن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة، بالنظر للإمداد الشحيح عالمياً من الجرعات.
 
وخلال جلسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، ذكرت الدكتورة كيت أوبراين أنه لا يجب أن يكون الأطفال محط تركيز برامج التطعيم ضد كوفيد-19، حتى فيما يتزايد عدد الدول الغنية التي تسمح باستخدام لقاحاتها للمراهقين والأطفال.
 
وأضافت أوبراين، وهي طبيبة أطفال ومديرة قسم اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال في خطر ضئيل جداً جداً للإصابة بكوفيد-19".
 
وأوضحت أن الفكرة وراء تطعيم الأطفال هي وقف انتقال العدوى وليس حمايتهم من الإصابة بالمرض أو الوفاة.
 
وأشارت إلى أنه من المهم ضمان تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، قبل الاتجاه لتطعيم المراهقين والأطفال.
 
وكانت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد سمحوا باستخدام بعض لقاحات كوفيد-19 للأطفال ما بين الـ12 والـ15 عاماً، فيما اقتربوا من تحقيق أهدافهم بالنسبة لتطعيم كبار السن.
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