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احذر.. 10 علامات تشير لإصابتك بـ"كوفيد طويل الأمد"

1
JUNE
2021
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وجدت دراسة بريطانية موسعة أن واحدا من كل 10 ناجين من كوفيد-19، سيصاب بما يُطلق عليه "كوفيد طويل الأمد"، ما يعني بأنه يعاني من أعراض طويلة الأمد لأكثر من 3 أسابيع بعد الإصابة. وفي الوقت نفسه، قدرت جامعة واشنطن الرقم أقرب إلى واحد من كل 3 مرضى كوفيد-19.
 
و"كوفيد طويل الأمد" قد يظهر مع مجموعة كبيرة من الأعراض، ما يجعل من الصعب على الأطباء اكتشافه، إلا أن خطورته تكمن بأنه "قد يؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا"، مثلما يرى الدكتور زياد العلي، عالم الأوبئة ورئيس الأبحاث في المستشفى التعليمي لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس، بحسب ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".
 
وبحسب ما ورد في موقع "ساينس أليرت" Science Alert، فيما يلي 12 علامة قد تؤشر إلى أن المريص مصاب بـ"كوفيد طويل الأمد".
 
1) ضبابية الدماغ
تعرّض واحد من كل 5 متعافين، لضبابية في الدماغ بعد 6 أشهر من إصابته بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كان المرضى دخلوا المستشفى أم لا، وفقا لتحليل 51 دراسة طويلة حول الفيروس.
 
2) الإعياء
أفادت دراسة صينية أن 6 من أصل 10 ناجين من كوفيد-19 نُقلوا إلى المستشفى، أبلغوا عن إجهاد عضلي وضعف بعد 6 أشهر.
 
3) مشاكل في النوم
أفاد واحد من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كورونا بأنه يواجه صعوبة في النوم بعد 6 أشهر من المرض، وفقا لتحليل 51 دراسة.
 
4) ضيق التنفس والسعال المستمر
يعد ضيق التنفس والسعال المستمر أمرين شائعين بين الناجين من كوفيد-19، بعد شهر إلى 6 أشهر من الإصابة، وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 73,000 من قدامى المحاربين الأميركيين.
 
5) مشاكل قلبية
كان الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب شائعين بين الناجين من كوفيد-19، وفقا لدراسة على قدامى المحاربين الأميركيين.
 
وكان الناجون من مرض كوفيد-19 معرضين أيضا لخطر متزايد للإصابة بفشل القلب وتصلب الشرايين والجلطات الدموية في غضون 6 أشهر بعد الإصابة.
 
كما لوحظ التهاب عضلة القلب لدى مرضى "كوفيد طويل الأمد".
 
6) الأعراض العصبية والأمراض العقلية
وجدت دراسة كبيرة أن أكثر من ثلث الناجين من كوفيد-19، يعانون من أعراض عصبية أو مرض عقلي في غضون 6 أشهر من الإصابة. وكانت اضطرابات القلق والمزاج، مثل الاكتئاب، هي الأكثر شيوعا.
 
7) فقدان حاسة الشم
من بين أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بعد كوفيد-19، لم يستعد حوالي ثلثهم الشعور لمدة شهرين أو أكثر، وفقا لمسح أميركي صغير.
 
8) فقدان الشهية والإسهال
وجدت دراسة صغيرة من الصين أن أكثر من 40% من المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19، أبلغوا عن مشاكل تتعلق بالأمعاء بعد 3 أشهر من الإصابة الأولية. وكانت الأعراض الأكثر شيوعا هي فقدان الشهية والغثيان والارتجاع الحمضي والإسهال.
 
9) طفح جلدي وتساقط الشعر
أفادت دراسة قدامى المحاربين الأميركيين أن الناجين من كوفيد-19 أبلغوا عن ظهور طفح جلدي بعد 6 أشهر من الإصابة. ووثقت دراسة من الصين تساقط الشعر بين 22% من المرضى بعد 6 أشهر من دخول المستشفى بسبب المرض.
 
10) ضيق الصدر وآلام المفاصل والعضلات
في دراسة استقصائية حول أعراض "كوفيد طويل الأمد"، نُشرت في ديسمبر، أبلغ 9 من كل 10 أشخاص عن أعراض مثل ضيق الصدر وآلام العضلات وآلام المفاصل بعد شهر واحد من الإصابة.
 
واستمرت هذه الأعراض لمدة 7 أشهر على الأقل لبعض المتعافين.
 
وقد أبلغ مرضى "كوفيد طويل الأمد" عن عدد من الأعراض الأخرى التي لم يتمكن العلماء من قياسها أو تأكيدها بعد.
 
وعلى سبيل المثال، أبلغت بعض النساء المصابات بـ"كوفيد طويل الأمد"، عن فترات حيض غير منتظمة ومتلازمة ما قبل الحيض. وقال مرضى آخرون إنهم يعانون من طنين الأذن، وهو رنين مستمر في الأذنين.
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