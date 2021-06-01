الصين تسجل أول إصابة بشرية في العالم بإنفلونزا الطيور

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أعلنت الصين، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3"، تعد الأولى في العالم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة "إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3" في العالم من قبل، حسبما نقلت "رويترز".