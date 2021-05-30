living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحة العالمية تكرر مجدداً.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟

30
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبحث الكثيرون عن إجابات حاسمة لأسئلة متكررة حول كيفية انتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر؟ وكيفية الحفاظ على السلامة والوقاية من عدوى كوفيد-19 سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة؟
 
تأتي الإجابات في سياق الحلقة رقم 40 من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
 
3 محاذير رئيسية
قال الدكتور أوليفر مورغان، عالم الأوبئة ومدير إدارة مكافحة وباء كورونا بمنظمة الصحة العالمية، ضيف فيسميتا هذا الأسبوع، إن عدوى كوفيد-19 تحدث نتيجة لاستنشاق رذاذ أو قطرات صادرة عن الجهاز التنفسي لأحد حاملي الفيروس، أو عند لمس الأنف أو الفم أو الأعين بأصابع تلوثت من أي سطح بالفيروس.
 
وأكد أن هذا هو السبب في الضرورة الحتمية للالتزام باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تجنب 3 أشياء رئيسية، وهي تحديدًا التواجد في الأماكن المزدحمة والتواصل الوثيق مع الأشخاص الآخرين وتجنب البقاء داخل الأماكن المغلقة، ذات التهوية الضعيفة.
 
الهواء الطلق ومخاطر التهوية السيئة
وأضاف الدكتور مورغان أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تكون اللقاءات والاجتماعات والمناسبات في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، لأن فيروس كورونا المُستجد يمكن أن ينتقل عندما يتحدث أو يضحك أو يغني الحضور.
 
لذلك، فإنه من المهم حقًا أن يتم التأكد من أن هناك دورانا أو تدفقا جيدا للهواء، حتى إذا كان الاجتماع في الهواء الطلق.
 
واستطرد مورغان قائلًا إنه عندما تتم اللقاءات أو التجمعات في أماكن مغلقة، يمكن أن يزيد خطر انتقال العدوى عدم وجود تهوية جيدة، لذا يجب إدراك أنه طوال الوقت وأثناء اللقاءات أو التجمعات داخل أماكن مغلقة يمكن أن يكون هناك خطر للإصابة بالعدوى، بنفس المعدلات التي تنتقل بها العدوى بين الأشخاص الذين يعيشون معًا في نفس المنزل، والذين يكونون على اتصال وثيق ببعضهم البعض لفترات طويلة من الوقت.
 
ضوابط للأماكن المغلقة
وحول كيفية الوقاية من العدوى والحفاظ على سلامة الأشخاص إذا استدعت الضرورة أن يلتقوا في أماكن مغلقة، قال دكتور اوليفر مورغان إن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على سلامتنا عندما نلتقي في مكان مغلق، على رأسها فتح الأبواب والنوافذ، إن أمكن، حتى ينتشر المزيد من الهواء المتجدد في الغرفة، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.
 
وكلما كان متاحًا يجب الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن متر واحد بين كل شخص والأخر.
 
وأضاف مورغان أنه يجب أيضًا التأكد من المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، حيث أنه يمكن أن يتم التقاط فيروس موجود على أي سطح، مشيرًا إلى أن هناك أمر يجب على الجميع القيام به بصفة عامة، وليس تحديدًا في حالات اللقاءات في الأماكن المغلقة، وهو ضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عندما تتاح الفرصة.
 
إجراءات للأماكن المفتوحة
أما عن سبل الوقاية أثناء التواجد في أماكن مفتوحة، فقال دكتور مورغان إنه ينصح باتباع بنفس الطريقة والإجراءات الاحترازية المتبعة في الأماكن المغلقة، أثناء التواجد بالأماكن المفتوحة والمكشوفة.
 
وأضاف أن ذلك يشمل الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، معه تطبيق التباعد الجسدي لمسافة متر واحد على الأقل، وكذلك غسل اليدين بشكل متكرر توخيا للسلامة إذ يمكن لتلامس الأيدي أن تنقل أي فيروسات من أسطح مختلفة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout