أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟

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تحور جديد لفيروس كورونا بخصائص جديدة بدأ اسمه يتردد عالميا. السلالة الفيتنامية هي أحدث تحورات فيروس كورونا، والتي ظهرت في فيتنام وتجمع بين السلالتين الهندية والبريطانية. فيتنام كانت قد رصدت في السابق 7 سلالات منها السلالتان الهندية والبريطانية.

وغالبًا ما تطور الفيروسات تغييرات جينية صغيرة أثناء تكاثرها، وقد شوهدت أنواع جديدة من فيروس كورونا منذ اكتشافه لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019. وأدرجت منظمة الصحة العالمية أربعة "متغيرات عالمية مثيرة للقلق"؛ النوعين الأوليين الموجودين في المملكة المتحدة والهند، فضلا عن السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,524,960 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. وتأكدت إصابة أكثر من 169,379,970 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713. وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم.

وعن المتحور الجديد، قال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، السبت، إن فيتنام اكتشفت نوعًا جديدًا من فيروس كورونا وهو مزيج من السلالتين اللتين تم العثور عليهما لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة.

وأوضح لونغ أن العلماء فحصوا التركيب الجيني للفيروس الذي أصاب بعض المرضى الجدد، واكتشفوا النسخة الجديدة من الفيروس. وأضاف أن الاختبارات المعملية تشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر من السلالات الأخرى من الفيروس.

قال لونغ إن المتغير الجديد قد يكون مسؤولاً عن الطفرة الأخيرة في فيتنام، والتي انتشرت في 30 من أصل 63 بلدية ومقاطعة في البلاد.

واكتشفت معظم حالات العدوى الجديدة في باك نينه وباك غيانغ، وهما مقاطعتان مكتظتان بالمناطق الصناعية حيث يعمل مئات الآلاف من الأشخاص في الشركات الكبرى، ومن بينها سامسونغ وكانون. وعلى الرغم من اللوائح الصحية الصارمة، اكتشفت شركة في باك غيانغ أن 20% من موظفيها البالغ عددهم 4800 عامل أُصيبوا بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة انه في مدينة هو تشي مينه، كبرى مدن البلاد ويقطنها 9 ملايين نسمة، ثبتت إصابة 85 شخصًا بعد تجمعهم في كنيسة بروتستانتية. كان الحضور يرددون ترانيم وهم جالسون بالقرب من بعضهم دون استخدام كمامات أو اتخاذ الاحتياطات الأخرى.

منذ ذلك الحين، أمرت فيتنام بحظر جميع المناسبات الدينية على مستوى البلاد. وفي المدن الكبرى، حظرت السلطات التجمعات الكبيرة وأغلقت الحدائق العامة والأعمال غير الضرورية بما في ذلك النوادي والمنتجعات الصحية.

وقامت فيتنام حتى الآن بتطعيم مليون شخص بجرعات من لقاح استرازينيكا. والأسبوع الماضي، أبرمت صفقة مع شركة فايزر للحصول على 30 مليون جرعة، ومن المقرر تسليمها في الربعين الثالث والرابع من هذا العام. كما تجري محادثات مع شركة موديرنا لمنحها جرعات كافية لتطعيم 80% من سكانها البالغ عددهم 96 مليون نسمة.