living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يتطور بشكل لا يصدق.. دراسة تنبّه من كورونا

29
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كلما حاول العالم الاطمئنان من أنه تجاوز مرحلة الخطر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، عاد وخاب أمله بسبب دراسات جديدة تنبّهه من العكس.
 
فقد حذّر خبير بريطاني من ظهور "تحورات خارقة" لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتطور باستمرار بشكل لا يمكن توقعه.
 
وأضاف رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، بأنه ومع حصول عدد كبير من الأشخاص حول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، إلا أن الفيروس سيحاول أن يصبح أكثر كفاءة في انتقاله.
 
"يتطور بشكل لا يمكن التنبؤ به"
كما لفت إلى أن كورونا بات يتطور باستمرار وبشكل لا يمكن التنبؤ به، مشدداً على أنه يجب ألا نكون مفرطين في الثقة بأننا أصبحنا محميين منه في أي مرحلة، وذلك وفقاً لصحيفة "الإندبندنت البريطانية".
 
وأشار إلى أن ما حدث للفيروس من تحورات هو فقط البداية، معتقداً أننا سنرى في المستقبل تحورات خارقة منه، حيث سيدفعه ازدياد مقدار الضغط عليه وتطوير مزيد من اللقاحات المضادة له إلى محاولة التكيف مع الوضع بأي شكل، وفق قوله.
 
اضغطوا على مطوري اللقاحات
في سياق متّصل، نوّه إلى أن الحل أمام هذه التطورات يكمن بالضغط على مطوري اللقاحات لإنتاج عينات جديدة تتماشى مع النسخ المطورة من الفيروس، ليكون أمامنا حلول نستعد من خلالها للمستقبل.
 
الجدير ذكره أن أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، كانت أظهرت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 168 مليوناً و417 ألف حالة حتى صباح الخميس، فيما بلغت الوفيات ثلاثة ملايين و498 ألف حالة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout