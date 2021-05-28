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"مودرنا": لقاحنا فعال بنسبة 100% لهذه الفئة

28
MAY
2021
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قالت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" اليوم الثلاثاء، إن لقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19" كان فعالا للغاية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم من 18 عاما وما دون ذلك، بناء على الدراسات التي أجريت حتى الآن.
 
وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، في إشارة إلى المكون الأساسي للقاح: "يشجعنا أن mRNA-1273 كان فعالا للغاية في الوقاية من كورونا لدى المراهقين".
 
وتابع بالقول: "سنرسل هذه النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية على مستوى العالم في أوائل يونيو/ حزيران ونطلب ترخيصا".
 
وقال البيان إن الدراسة المسماة "TeenCOVE" شارك فيها أكثر من 3700 مشارك تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما في الولايات المتحدة.
 
وأضاف أنه يلاحظ أي حالات من "كوفيد 19" بينهم بعد جرعتين من اللقاح، بما يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 100 بالمائة.
 
وأردف بالقول: "السلامة والتحمل كانتا متوافقتين بشكل عام مع المرحلة 3 من الدراسة في البالغين ولم ترصد أية مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".
 
من المتوقع أن يكون لقاح "مودرنا" هو اللقاح الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، بعد الموافقة على لقاح "فايزر/ بيونتك" في 11 مايو/ أيار.
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