living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاح سينوفارم الصيني.. دراسة تتحدث عن "حقيقة مؤكدة"

27
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت مجلة الجمعية الطبية الأميركية المرموقة دراسة جرت مراجعتها خلصت إلى أن لقاحي شركة "سينوفارم" الصينية المضادين لفيروس كورونا فعّالان.
 
وقالت الدراسة إن التجارب السريرية التي أجريت اللقاحين شملت 40 ألف متطوع في الإمارات والبحرين ومصر والأردن.
 
ولم يصب أي من المتطوعين في هذه التجارب السريرية لهذين اللقاحين بأي اعتلال شديد في الصحة.
 
ولم تحدث أي أعراض جانبية لمتلقي اللقاحين إلا على نطاق نادر للغاية، ومعظمها ليس لها علاقة باللقاحين.
 
ويعتمد اللقاحان الطريقة التقليدية في التصدي للوباء، أي الفيروس المعطل الذي تجري معالجته.
 
 ووجدت الدراسة أن اللقاحين فعالان بنسبة تتراوح بين 72.8 بالمئة إلى 78.1 بالمئة في حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليها الأعراض.
 
وأظهر اللقاحان أيضا فعالية تصل إلى نسبة 100 بالمئة ضد حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
 
وأدت اللقاحات إلى إنتاج أجسام مضادة قابلة للقياس بين المشاركين في التجارب السريرية.
 
وهذا التحليل المؤقت مفيد من الناحية الإحصائية فيما يتعلق بفاعلية اللقاحات، بحسب الدراسة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout