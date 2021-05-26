living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بمرض يؤثر على 190 مليون امرأة في سن الإنجاب في العالم

26
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية قد يكن أكثر عرضة لخطر عدم انتظام الدورة الشهرية والإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.
 
ووجدت الدراسة، التي تم تقديمها في المؤتمر الأوروبي الثالث والعشرين لأمراض الغدد الصماء (e-ECE 2021) يوم الأحد 23 مايو، انخفاضا في التعبير عن جينات PER-2 وCRY-1 وCLOCK جنبا إلى جنب مع زيادة في REV-ERBb خارج الرحم، مقارنة بالأنسجة السائلة.
 
وقبل هذه الدراسة، لم تكن هناك دراسات منشورة مسبقا تتعلق بالتغييرات في جينات الساعة الأساسية والتأثير على النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.
 
والانتباذ البطاني الرحمي هو حالة يبدأ فيها نسيج مشابه لبطانة الرحم بالنمو في أماكن أخرى، مثل المبايض وقناتي فالوب.
 
ويؤثر الانتباذ البطاني الرحمي على نحو 10% (190 مليون) من النساء والفتيات في سن الإنجاب على مستوى العالم.
 
ويمكن أن تختلف أعراض الانتباذ البطاني الرحمي، فبعض النساء يتأثرن بشدة، بينما قد لا تظهر أي أعراض ملحوظة لدى أخريات. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون مؤلما جدا ويمكن أن يسبب العقم والإجهاض والحمل خارج الرحم بسبب الآثار المحتملة لانتباذ بطانة الرحم على تجويف الحوض أو المبايض أو قناتي فالوب أو الرحم. مع عدم انتظام الدورة الشهرية ، بالإضافة إلى زيادة فرصة الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي وأورام المبيض.
 
وقامت الدكتورة نرجس ناصري-أنصاري، والدكتورة أجيليكي كاراباناجيوتي، وفريق من الزملاء تحت إشراف البروفيسورة إيفا كاسي من الجامعة الوطنية وكابوديستريان في أثينا، اليونان، بالتحقيق في التعبير عن الجينات الأساسية المرتبطة بالساعة البيولوجية في أنسجة بطانة الرحم المزدوحة والأنسجة المنتبذة.
 
ونظرت الدراسة في 27 مريضة يعانين من الورم البطاني الرحمي. وعلقت البروفيسور إيفا كاسي: "الدليل السريري على أن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن ترتبط بانتباذ بطانة الرحم تم تأكيدها الآن على مستوى الأنسجة من خلال التعبير المتغير لجينات الساعة البيولوجية في بطانة الرحم خارج الرحم. وسيؤدي فهم أسباب وتأثيرات الانتباذ البطاني الرحمي إلى تحسين قدرتنا على اكتشاف أو إدارة أو حتى منع الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي. وهذه النتائج تزودنا بفهم أفضل لاضطرابات الإيقاع البيولوجي".
 
وتظهر نتائج هذه الدراسة تعبيرا متغيرا عن الساعة البيولوجية وCRY1 وPER-2 وRev-ERBb في أنسجة بطانة الرحم الطبيعية، مقارنة بأنسجة بطانة الرحم خارج الرحم، ما يشير إلى اضطراب في التوقيت البيولوجي.
 
ومع ذلك، فإن العلاقة السببية لنمط التعبير المتغير لهذه الجينات مع تطور الانتباذ البطاني الرحمي تحتاج إلى مزيد من التحقيق.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout