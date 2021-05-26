"روس بوتريبنادزور" تكشف أعراضا جديدة للمضاعفات لدى مرضى كوفيد

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قالت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن خبراءها تمكنوا من اكتشاف وتحديد علامة جديدة تشير إلى احتمالية عالية لتلف الأوعية الدموية بعد الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت الهيئة: "حدد خبراء معهد موسكو لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، علامة جديدة لإصابة الأوعية الدموية لدى المصابين بكوفيد خلال الإصابة العدوى.

وخلال الفترة الحرجة من المرض، تم اكتشاف زيادة كبيرة في endothelin-1، وهو ما يمكن استخدامه لتقييم حالة البطانة الوعائية وتحديد مخاطر حدوث مضاعفات الأوعية الدموية لدى المرضى".

وكانت أعلى معدلات لهذا المؤشر لدى المرضى الذين تدهورت حالتهم بشكل حاد في الأيام اللاحقة. وخلال ذلك تم الكشف عن زيادة في مستوى endothelin-1 لدى الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المرضى. لكن عند المرضى الذين تعافوا بعد دورة العلاج الناجحة، كانت أرقام هذا المؤشر في معظم الحالات، ضمن النطاق الطبيعي.

وشدد البيان على أنه "تم اكتشاف وتحديد علامة جديدة مهمة، يمكن أن تسهم في التحديد المبكر للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأوعية الدموية، والاستخدام المبكر للأدوية التي تمنع هذه المضاعفات".