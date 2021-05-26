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ما سبب الشعور بالنبض في مختلف أجزاء الجسد؟

26
MAY
2021
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يعاني البعض من شعور بنبض القلب في أجزاء متفرقة من الجسد، ما قد يثير المخاوف من وجود حالة مرضية تسبب ذلك الشعور.
 
وعرض موقع "dailymedicalinfo" سؤال مريض قال فيه: "أعاني من الشعور بالنبض في مناطق مختلفة من جسدي فأشعر بالقلق لأني أخاف أن يكون هناك مشكلة، وأخشى أن يكون بسبب مرض ما فهل يمكنكم إخباري أسباب النبض في الجسم الذي أشعر به؟".
 
 وجاء رد الطبيب حول سبب هذا الشعور، كما يلي "احساسك بوجود النبض في أجزاء متفرقة من الجسم يكون نتيجة وجود الأوردة والشرايين في هذا الجزء، وإذا كنت تعاني من التوتر والقلق فستشعر بهذا النبض أكثر".
 
وقدم الطبيب حلا لتلك المشكلة يتمثل في "ممارسة الرياضة مع تناول الأطعمة الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن ما يسبب لك التوتر، وستشعر تدريجيا بأن الشعور بالنبض أصبح أقل".
 
في سياق متصل، أفاد أطباء علم النفس أن الألوان تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، وكل لون له تأثير وطابع خاص به، وتثير بعض الألوان المشاعر والعواطف أيضا.
 
في حين أن بعض الألوان تمنحنا شعورا بالكآبة والحزن والأسى، فإن بعضها الأخر يمنحنا شعورا بالسعادة والبهجة والسرور، وتسهم في تحسين المزاج أيضا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "هيلث شوتس" الطبي.
 
وذكر التقرير بدوره أربعة ألوان يمكنها أن تجعلك سعيدا وتحسن من مزاجك وتجنبك الشعور بالتوتر، وهذه الألوان: الأزرق والأخضر والوردي والأبيض.
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