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كيفية التعرف على سرطان الجلد عندما يكون الشكل الأكثر خطورة من المرض!

25
MAY
2021
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يمكن أن ينقسم سرطان الجلد إلى فئتين: سرطان الخلايا القاعدية (BCC) وسرطان الخلايا الحرشفية (SCC)، مع كون الأخير أكثر خطورة.
 
ويمكن أن يصبح SCC غازيا، وينمو في طبقات عميقة من الجلد ويمكن أن ينتشر.
 
وتتواجد الخلايا الحرشفية في الطبقة العليا من الجلد بجوار السطح مباشرة. ويمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في تلف الحمض النووي في هذه الخلايا، ما يؤدي إلى نموها بشكل غير طبيعي.
 
لذا، ينبغي الانتباه لوجود "البقع الحمراء المتقشرة، والقروح المفتوحة، والجلد السميك أو الذي يشبه الثآليل"، كما نصحت مؤسسة سرطان الجلد. ويمكن أن تظهر الخلايا الجذعية السرطانية أيضا على أنها "زيادات بارزة مع انخفاض مركزي"؛ في بعض الأحيان، قد تتقشر الآفات أو تسبب الحكة أو تنزف.
 
ويمكن أن تظهر هذه العلامات السرطانية في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.
 
ومع ذلك، فإنها تتطور بشكل شائع في المناطق الأكثر تعرضا للشمس، مثل:
 
• الوجه.
 
• الشفاه.
 
• الآذان.
 
• فروة الرأس.
 
• الأكتاف.
 
• الرقبه.
 
• ظهر اليدين.
 
• الساعدين.
 
ومن الأفضل فحص أي "نمو جلدي جديد أو متغير أو غير عادي" من قبل طبيب عام  في أقرب وقت ممكن.
 
ويمكن أن تتطور الأورام السرطانية في الندبات وتقرحات الجلد ومناطق أخرى من إصابة الجلد.
 
وتعتبر الخلايا الجذعية السرطانية أقل شيوعا من نظيراتها الأقل فتكا، ولكن عدد الحالات يتزايد باطّراد.
 
وأوضحت مؤسسة سرطان الجلد أن أخطر أنواع سرطان الجلد يعرف باسم "الورم الميلانيني".
 
وعلى الرغم من ندرة الخلايا السرطانية الخفية، إلا أنها تتمتع بالقدرة على الانتشار إلى الأعضاء الأخرى بسرعة أكبر إذا لم تُعالج في المراحل المبكرة.
 
واكتُشف ما يصل إلى 30% من الأورام الميلانينية في الشامات الموجودة، في حين أن ما يصل إلى 80% من الحالات تظهر على الجلد الطبيعي المظهر.
 
ويمكن أن تأتي الأورام الميلانينية بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، لذلك من المفيد معرفة علامات التحذير:  ABCDE وUgly Duckling.
 
- ABCDEs - ما الذي تبحث عنه في أي آفات في الجسم:
 
عدم التماثل - إذا قمت برسم خط أسفل منتصف الآفة، فهل كلا الجانبين متماثلان؟. إذا لم تكن كذلك فقد تكون علامة على نمو سرطاني.
 
الحدود - يمكن أن تكون الحدود غير المستوية ذات الحواف المتعرجة أو المسننة علامة تحذير.
 
اللون - تعد الألوان المتعددة علامة تحذير، خاصة إذا كانت الشامة لها درجات مختلفة من اللون البني أو الأسود.
 
وحذرت المؤسسة الخيرية "مع نموها، قد تظهر أيضا الألوان الأحمر أو الأبيض أو الأزرق".
 
القطر - آفة بحجم ممحاة القلم الرصاص (حوالي 6 مم) أو أكبر، تستدعي التحقق.
 
التطور - قد يكون أي تغيير في الحجم أو الشكل أو اللون لأي بقعة على الجلد تنزف أو حكة أو تقشر الآن، ورما ميلانيا.
 
- Ugly Duckling (البطة القبيحة)
 
يتضمن نموذج فحص سرطان الجلد هذا البحث عن أي شامات تبدو مختلفة تماما عن الشامات الأخرى في جسمك.
 
وانظر إلى العلامات المشبوهة لترى ما إذا كانت تشبه الشامات المجاورة لها.
 
ويمكن أن تكون علامات "البطة القبيحة" أكبر أو أصغر أو أفتح أو أغمق من أي شامة مجاورة.
 
ويصبح الورم الميلاني "خطيرا جدا" بمجرد تقدمه، لذلك من الضروري فحص أي علامات على جسمك تثير قلقك حاليا.
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