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بعد الأبيض والأسود.. ظهور فطر أصفر أشد فتكاً بالهند

25
MAY
2021
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في حين تشهد الهند ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، ثم البيضاء، ظهر تهديد جديد مختلف اللون لكنه أشد وطأة من سابقيه وهو الفطر الأصفر.
 
إلى ذلك، سجلت الهند رسميا أكثر من 8000 حالة بهذه الفطريات، أغلبها سوداء، والتي وجدت مناخا مناسبا لها في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أنهك المستشفيات وأضعف مناعة المرضى.
 
ومع ذلك، تشهد البلاد التي يعصف بها الوباء خطرا كامنا جديدا، يبدو أنه أكثر فتكا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
 
أخطر من اللونين الآخرين
وفقا للتقارير، اكتشفت أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد، أوتار براديش، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.
 
ويشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر فتكا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.
 
أعراضه
وبخلاف الفطر الأسود والأبيض، يبدأ الفطر الأصفر داخليا، ويسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد.
 
كانت تقارير لصحيفة "'إنديان إكسبريس'' قد كشفت عن ظهور مرض جديد في الهند وهو مرضُ الفطر الأبيض والذي يُعد أكثرَ خطورة وفتكا من الفطر الأسود.
 
وبحسب المعلومات المنشورة في التقرير، فإن المرضَ يهدد أصحابَ المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة.
 
وبحسب التقارير الطبية، فإن الفطر الأبيض هو عبارةٌ عن تراكمِ نوع من فطريات "كانديدا ألبيكانز Candida Albicans " تتواجد في الحلق وتظهر على شكل بقعٍِ بيضاء.
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