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أعراض مبكرة غير واضحة للسرطان

22
MAY
2021
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كشف البروفيسور غريغوري كوبياكوف، أخصائي أمراض السرطان وجراحة الأعصاب في روسيا، عن الأعراض المبكرة للسرطان غير الواضحة للإنسان.

يشير البروفيسور في حديث تلفزيوني، إلى أن "ظهور مسحة على اللسان، قد يدل على وجود مشكلات في الجهاز الهضمي. لذلك إذا كان هناك ما يقلق الشخص، عليه استشارة أخصائي الأمراض الباطنية أو أخصائي أورام وإلخضوع لعملية تنظير المعدة والقولون، لتشخيص السبب بدقة".

ويضيف، "الإسهال المستمر مثله مثل الإمساك الدائم غير المرتبط بتناول مواد غذائية رديئة، يعتبر من أعراض إصابة الأمعاء, لذلك في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب الأخصائي وإجراء عملية تنظير المستقيم والقولون".

ويشير البروفيسور، إلى أن اللون الفاتح والأبيض للبراز، يكون عادة نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد أو وجود حصى في كيس الصفراء, ولكن قد يشير أيضا إلى وجود ورم, لأنه عندما يعاني الشخص من التهاب الكبد الوبائي С، فإن خطر إصابته بسرطان الكبد يزداد كثيرا. لذلك على كل من يعاني من هذا المرض، الاهتمام بصحته وعدم تجاهل هذه الأعراض.

ووفقا له، "انخفاض الشهية وفقدان الوزن بسرعة، قد يكونان بسبب وجود ورم سرطاني في الجهاز الهضمي، أو الرئتين أوحتى سرطان الثدي".

ويضيف، "يجب الانتباه إلى تغير شكل وحجم الشامات الموجودة على الجسم، وضرورة استخدام معدات الوقاية عند التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة, لأن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تطور سرطان الجلد "الميلانوما", وهذا يخص بصورة مباشرة الأشخاص الذين تكثر الشامات على أجسادهم، وعليهم التقليل من فترات تعرضهم لأشعة الشمس".

ويشير البروفيسور، إلى أن "ظهور مشكلات لدى الرجال عند التبول وآلام أسفل البطن، يشير إلى وجود مشكلات في غدة البروستات، مثل الورم الحميد أو الخبيث. لذلك يجب استشارة الطبيب المختص لتشخيص الأسباب بدقة وعلاجها".

ويقول، "يجب في هذه الحالة إجراء فحص دقيق وإجراء تحليل الدم لتحديد المستضد البروستاتي النوعي (PSA)، وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول", وينصح بعدم تجاهل هذه الأعراض أبدا.

روسيا اليوم
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