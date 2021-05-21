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رغم تفشي كورونا.. يبقى للسفر 5 فوائد!

21
MAY
2021
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الصحة العقلية من أهم المهام التي يجب المحافظة عليها، من خلال القيام بعدد من الممارسات، منها ممارسة الرياضة والنوم الجيد واتباع أنظمة غذائية معتدلة ومتوازنة، والأهم السفر.
 
فالسفر دائما ما ينعكس على حالتك الصحية والنفسية، وهناك فوائد رائعة تعود مباشرة عليك حين تبدأ بالتخطيط للسفر.
 
وللأسف فإن الكثيرين لا يدركون أهمية السفر وكيف أنه ينعكس بالإيجاب على صحة الجهاز المناعي للجسم وتحسين الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب وتحسين صحة الدماغ.
 
وعلى ذمة موقع "بولدسكاي"، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك 5 فوائد صحية للسفر تنعكس على عقلك وجسمك:
 
1) يعزز الجهاز المناعي للجسم
فالسفر ينعكس على صحتك العقلية وعلى الصحة الجسدية حيث يسهم في تطوير الجهاز المناعي للجسم وبالتالي يساعد على الوقاية من الأمراض في ظل جائحة فيروس كورونا، ويمنحك الاسترخاء والشعور بالراحة التي تؤثر على صحتك بوجه عام.
 
2) يمنحك الهدوء والمرونة في اتخاذ القرارات
يسهم السفر في البلدان والمناطق الجديدة على تدريب عقلك للتكيف مع البيئات والثقافات المختلفة، والتي تمنحك بدورها مهارة تكيف جسدية وعقلية قوية، وتكسبك مرونة في اتخاذ القرارات وحسن التصرف.
 
3) يحسّن صحة الدماغ
يساعدك السفر على توسيع عقلك بشكل أكبر، كما أنه مفيد جدًا للصحة نظرًا لأن التعرض لتجارب جديدة يمكن أن يكثف المرونة المعرفية والحفاظ على العقل في حالة الذروة.
 
4) يقي من أمراض القلب
نادراً ما يعاني الأشخاص الذين لديهم نافذة زمنية واسعة ومعدل هائل من تجارب التجوال من حالة عقلية منخفضة، مثل التوتر أو القلق أو التشاؤم أو الاكتئاب، حيث وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا نادراً ما يصابون بأي أمراض قلبية ونوبات قلبية حزينة.
 
5) يمنحك قدرة على التعافي والاستشفاء
يؤثر السفر على الحالة العقلية والروحية ما ينعكس على التأثير الجسدي، ويؤكد قدرتك على الاستشفاء والتعافي خاصة السفر عن طريق البحر.
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