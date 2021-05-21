living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن

21
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التوابل تعتبر كنزا في المطبخ يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذا فهي تدخل كعنصر أساسي في معظم العلاجات المنزلية.
 
ولعل من أشهر هذه التوابل الكمون، حيث يدخل فى العديد من وصفات الأطعمة والمشروبات، وله فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد والهضم والأمعاء.
 
وينصح خبراء التغذية، والعديد من المواقع المعنية بالشؤون الصحية، إلى إضافة القليل من الكمون إلى أطعمتك بصفة يومية، معددين أبرز 5 فوائد للكمون:
 
 
1) يحسن عملية الهضم
 
الكمون مفيد للغاية في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، كما إنه يحفز إفراز الإنزيمات الهضمية ويسرّع عملية الهضم، كما يوفر الراحة من آلام المعدة.
 
2) تقوية المناعة
 
يلعب الكمون دورًا مهمًا في تعزيز النظام المناعي للجسم، فهو يعتبر مصدرا ممتازا للحديد والألياف الغذائية للحفاظ على الجسم من الأمراض وانتقال العدوى، كما أنه مفيد لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والوقاية منها.
 
3) تنظيم ضغط الدم
 
يعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب الكمون دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم.
 
4) الحفاظ على مستوى السكر في الدم
 
تساعد بذور الكمون في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز الجسم على إنتاج الأنسولين، مما يساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.
 
5) التحكم فى الوزن
 
بذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في التحكم في الوزن، بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح الجوع ويتحكم في الرغبة بتناول المزيد من الطعام، حيث إن تناول ماء الكمون تسرّع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.
 
6) الحفاظ على صحة الجلد
 
من المعروف أيضًا أن بذور الكمون لها خصائص مضادة للشيخوخة، نظرًا لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين "H"، فهي تمنع الشيخوخة المبكرة كما تساعد في محاربة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة على البشرة.
 
7) صحة الشعر
 
يعتبر الكمون مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنجنيز، وكلها مهمة لبشرة متوهجة، حيث تساعد كل هذه العناصر الغذائية أيضا على منع تساقط الشعر وترققه.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout