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مرض الفطر الأسود المميت يظهر بين المصابين بكورونا في الهند

21
MAY
2021
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أعلنت السلطات الهندية، الخميس، إنشاء أجنحة خاصة في مستشفيات بالعاصمة الهندية نيودلهي لمحاربة مرض الفطر الأسود مع انتشار هذه العدوى المميتة بين مرضى مصابين بفيروس كورونا.
 
وقالت السلطات إن الآلاف أصيبوا بداء الفطر العفني - ويعرف باسم الفطر الأسود وهو نادر في الأحوال العادية - في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي.
 
ويقول بعض الأطباء إن الاستخدام المفرط للأدوية المعروفة باسم الستيرويدات لمكافحة فيروس كورونا يقف وراء تفشي الإصابة بالفطر الأسود.
 
ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50% من المصابين به في غضون أيام. وفي بعض الحالات، يقوم الجراحون بإزالة العينين والفكين العلويين لوقف انتشار العدوى.
 
وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال إنه سيتم إنشاء أجنحة خاصة في ثلاثة مستشفيات للتعامل مع العدد المتزايد من حالات الفطر الأسود.
 
وتعهد أيضاً بضمان حصول جميع المرضى على الأدوية التي يحتاجون إليها مع معاناة الهند من النقص في العقاقير المضادة للفطريات، فيما يعاني نظام الرعاية الصحية في الهند بالفعل من ضغوط عارمة.
 
وأفادت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 200 مريض بالفطر الأسود في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير.
 
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بطلبات من أقارب مرضى داء الفطر الأسود يطلبون المساعدة في العثور على الأدوية.
 
وأعلنت ولايتا راجستان وتيلانغانا عن انتشار وباء الفطر الأسود فيهما. فيما أبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من 2000 حالة.
 
ولم تتمكن السلطات من تحديد عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض الفطري منذ أن تعرضت لموجة فيروس كورونا الحالية قبل ستة أسابيع.
 
عيادة مخصصة للمصابين بالفطر الأسود في مستشفى في حيد أباد بالهند
عيادة مخصصة للمصابين بالفطر الأسود في مستشفى في حيد أباد بالهند
وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.
 
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والعفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.
 
ويقول بعض الأطباء إنه تم بدافع الهلع الإفراط في استخدام الستيرويدات لمكافحة كوفيد-19 مما ساعد على انتشار الفطريات السوداء.
 
وأكثر المعرضين للإصابة بهذا الداء هم مرضى كوفيد-19 المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة. ويعد انتشار مرض السكري في الهند من بين أعلى المعدلات في العالم.
 
والعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية.
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