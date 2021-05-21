للتخلص من الكرش والالتهابات.. السر في 4 خضراوات

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4 أصناف من الخضار تتمتع بخاصية مضادة للالتهابات وتساعد في الحصول على معدة مسطحة وخالية من الكرش.. هذا ما كشفه خبراء بمجال التغذية بحسب موقع "she finds" الإخباري.

فقد أوصى 4 من الأطباء بضرورة تناول البروكلي والجزر والخضار الورقية والفطر كونها تشتمل على فوائد مغذية للجسم أكثر من غيرها، إضافة لخصائصها المضادة للالتهابات التي تسبب احتفاظ الجسم بوزن الماء والغاز مما ينتج عنه معدة منتفخة. ويساهم تناول هذه الأنواع من الخضار الأربعة في التخفيف من هذه المشكلة والشعور بالراحة وبمظهر أفضل.

تقليل الانتفاخ

إلى ذلك عدّ الخبراء البروكلي من أهم الخضراوات الصليبية ذات الفوائد الغذائية، لأنه غني بمضادات الأكسدة، لافتين إلى أن أزهاره لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، ولديها القدرة على التقليل من أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

ويعتبر الجزر من الخضار الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، بحسب الخبراء، الذين أكدوا أن تناوله بانتظام يساعد بتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض وتقليل الانتفاخ، بالإضافة إلى انه مليء بالألياف التي يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع مما يجعل الحفاظ على نقص السعرات الحرارية أسهل حتى يتمكن الجسم من إنقاص الوزن بسهولة، فضلاً عن غناه بفيتامين A وبيتا كاروتين.

تحسين الصحة العامة

إلى ذلك شددوا على أن تناول الخضار الورقية كالكرنب والسبانخ له تأثيرات عميقة مضادة للالتهابات على الجسم، إضافة لغناها بالفيتامينات مثل فيتامين A وC وK والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة.

وأوضحوا أن الفطر يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وسعراته الحرارية قليلة، كما أنه غني بالسيلينيوم والنحاس وجميع فيتامينات "ب"، إضافة لاحتوائه على الفينولات ومضادات الأكسدة الأخرى التي توفر حماية مضادة للالتهابات. وأشاروا إلى أن الفطر من نوع "عرف الأسد" يمكن أن يقلل من الالتهابات منخفضة الدرجة المرتبطة بالسمنة.