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طبيب أورام يحدد فحوصات يجب الخضوع لها دوريا لتحديد "الدم الخفي"

20
MAY
2021
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قال إيغور خاتكوف المختص في أمراض الأورام، إنه يجب على المرأة زيارة عيادة طبيب النسائية وفحص الثدي بالأشعة بشكل دوري.
 
وشدد الطبيب على ضرورة قيام الرجل والمرأة، بعد سن الخمسين، بفحص وتحليل البراز لتحديد الدم الخفي، بهدف الكشف المبكر للأورام.
 
وأضاف خاتكوف، الذي يشغل منصب كبير أطباء الأورام بمديرية الصحة بموسكو: "يجب على المرء أن يبدي الحرص على صحته. واعتبارا من سن 21، يجب على النساء بالضرورة زيارة طبيب أمراض النساء لفحص عنق الرحم، والوقاية من الأمراض السرطانية والتشخيص المبكر لها. واعتبارا من سن 39 يجب على المرأة فحص الثدي بالأشعة السينية، وذلك مرة كل 3 سنوات حتى لو لم تظهر أي أعراض مقلقة".
 
وتابع الخبير القول: "يجب على الرجل اعتبارا من سن الخامسة والأربعين، فحص الدم لتحديد مستضد البروستاتا النوعي. ويجب على الرجال والنساء، بعد سن الخمسين، فحص الدم الخفي في البراز أو تنظير المعدة والقولون، وهو ما سيسمح باكتشاف ورم القولون".
 
كذلك يجب على الجميع، إجراء طبقي محوري للرئتين، ويجب أن يشمل ذلك بالذات الذين يمارسون التدخين لمدة 10 سنوات أو أكثر وكذلك الذين تركوا التدخين منذ عدة سنوات.
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