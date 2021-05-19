living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باحثون يحددون بروتينات تتنبأ بالخرف ومخاطر ألزهايمر قبل 5 سنوات من ظهور الأعراض

19
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت دراسة جديدة أن تطور الخرف، غالبا بسبب مرض ألزهايمر، يرتبط بمستويات غير طبيعية في الدم لعشرات البروتينات قبل خمس سنوات.
 
ولم يُعرف من قبل أن معظم هذه البروتينات مرتبطة بالخرف، ما يشير إلى أهداف جديدة للعلاجات الوقائية.
 
وتستند النتائج إلى تحليلات جديدة لعينات دم لأكثر من عشرة آلاف شخص في منتصف العمر وكبار السن، عينات تم أخذها وتخزينها خلال دراسات واسعة النطاق منذ عقود كجزء من دراسة مستمرة.
 
وربط الباحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، مستويات غير طبيعية في الدم من 38 بروتينا بزيادة مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر في غضون خمس سنوات. ومن بين هذه البروتينات الـ 38، بدا أن 16 بروتينا تنبأت بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل عقدين من الزمن.
 
وعلى الرغم من أن معظم علامات الخطر هذه قد تكون مجرد منتجات ثانوية عرضية لعملية المرض البطيئة التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر، فقد أشار التحليل إلى مستويات عالية من بروتين واحد، SVEP1، كمساهم سببي محتمل في عملية المرض هذه.
 
ويقول كبير مؤلفي الدراسة جوزيف كوريش، دكتوراه في الطب، وأستاذ جورج دبليو كومستوك (عالم وبائيات أمريكي) في قسم علم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة: "هذا هو التحليل الأكثر شمولا من نوعه حتى الآن، وهو يلقي الضوء على مسارات بيولوجية متعددة مرتبطة بمرض ألزهايمر. بعض هذه البروتينات التي اكتشفناها هي مجرد مؤشرات على احتمال حدوث مرض، ولكن مجموعة فرعية ذات صلة قد تكون سببا، لأن الأمر يثير إمكانية استهداف هذه البروتينات بعلاجات مستقبلية".
 
وركزت الجهود المبذولة لقياس خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى الأشخاص قبل ظهور الخرف بشكل أساسي على السمتين الأكثر وضوحا لأمراض الدماغ ألزهايمر: كتل بروتين بيتا أميلويد المعروفة باسم اللويحات، وتشابكات بروتين تاو.
 
وأظهر العلماء أن تصوير الدماغ للويحات، ومستويات الدم أو السائل النخاعي من أميلويد بيتا أو تاو، لها بعض القيمة في التنبؤ بسنوات مبكرة بمرض ألزهايمر.
 
ولكن لدى البشر عشرات الآلاف من البروتينات الأخرى المتميزة في خلاياهم ودمائهم، وتطورت تقنيات قياس العديد من هذه البروتينات من عينة دم صغيرة واحدة في السنوات الأخيرة.
 
وغطى التحليل الأولي للباحثين عينات الدم المأخوذة خلال الفترة من 2011 إلى 2013 من أكثر من 4800 مشارك في منتصف العمر في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات (ARIC)، وهي دراسة وبائية كبيرة لعوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والنتائج التي تم التوصل إليها في أربعة مجتمعات أمريكية منذ عام 1985.
 
واستخدم الباحثون المتعاونون في شركة تكنولوجيا مختبرية تسمى SomaLogic تقنية طوروها مؤخرا، تسمى SomaScan، لتسجيل مستويات ما يقارب 5 آلاف بروتين مميز في عينات دراسة ARIC المخزنة.
 
وحلل الباحثون النتائج، ووجدوا 38 بروتينا ارتبطت مستوياتها غير الطبيعية بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر في السنوات الخمس التالية لسحب الدم.
 
ثم استخدموا SomaScan لقياس مستويات البروتين من أكثر من 11 ألف عينة دم مأخوذة من المشاركين الأصغر سنا في دراسة ARIC بين 1993 و1995.
 
ووجدوا أن المستويات غير الطبيعية لـ16 من أصل 38 بروتينا تم تحديدها سابقا، كانت مرتبطة بتطور مرض ألزهايمر في ما يقارب العقدين بين سحب الدم هذا والتقييم السريري للمتابعة في 2011 إلى 2013.
 
وللتحقق من هذه النتائج لدى مجموعة مختلفة من المرضى، راجع العلماء نتائج SomaScan السابقة لعينات الدم المأخوذة بين 2002 و2006 خلال دراسة آيسلندية. وقيمت تلك الدراسة البروتينات بما في ذلك 13 من أصل 16 بروتينا تم تحديدها في تحليلات دراسة ARIC.
 
ومن بين هذه البروتينات الـ 13، ارتبط ستة مرة أخرى بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر على مدى فترة متابعة تقارب 10 سنوات.
 
وفي تحليل إحصائي إضافي، قارن الباحثون البروتينات التي تم تحديدها ببيانات من دراسات سابقة للروابط الجينية بمرض ألزهايمر. واقترحت المقارنة بقوة أن أحد البروتينات التي تم تحديدها، SVEP1، ليس مجرد علامة عرضية لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر ولكنه يشارك في إثارة المرض أو دفعه.
 
وSVEP1 هو بروتين تظل وظائفه الطبيعية غامضة إلى حد ما، على الرغم من أنه في دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام كان مرتبطا بحالة تصلب الشرايين، التي تكمن وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout