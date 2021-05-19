living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للدموع فوائد مذهلة.. تغسل العين وتساعد في مكافحة الالتهاب

19
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نبكي عندما نحزن وعند الشعور بالألم. ونبكي أيضاً عندما نكون سعداء. ويؤكد الخبراء، بحسب موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية العالمية، أن الدموع مفيدة للغاية، إذ تساعد على الرؤية بوضوح وتغسل العين وتزيل أي أتربة أو غبار أو التهابات منها.
 
أسباب البكاء
هناك أسباب مختلفة للبكاء. فالبكاء لأسباب عاطفية يجعلك تشعر بتحسن، ويطلق التوتر ويمنحك إعادة تشغيل نفسية مثالية.
 
كما يحدث البكاء أيضاً لأسباب جسدية منها إزالة السموم المرتبطة بالتوتر.
 
ويبكي البشر لأسباب اجتماعية كذلك للتعبير عن الضيق والإخلاص والجاذبية والنفور - اعتماداً على السياق الخاص بالبكاء.
 
ماذا في الدموع؟
يحتوي السائل الذي يُكوِّن الدموع على ماء للرطوبة وزيوت للتشحيم ولمنع تبخر السائل المسيل للدموع. وتحتوي الدموع أيضاً على مخاط، يتيح انتشار الدموع على سطح العين بالإضافة إلى الأجسام المضادة والبروتينات الخاصة لمقاومة العدوى.
 
ويتم أيضاً نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا السطحية للعين عن طريق الدموع، حيث لا توجد أوعية دموية في العين.
 
أنواع الدموع
هناك 3 أنواع من الدموع، لكل منها وظائف مختلفة للغاية، ما هي أبرزها؟
 
1- الدموع القاعدية
 
هذه هي الدموع الأساسية، حيث تدور العيون حولها طوال اليوم. تحتوي الدموع القاعدية على الزيت والمخاط والماء والملح، وتساعد على مكافحة الالتهابات. ويحافظ الزيت على الدموع في مكانها، ويمنعها من التبخر في الجو، وينشرها الوميض بالتساوي على سطح العين.
 
2- الدموع المزعجة
 
هي دموع غسل العين، وتخرج من الغدد تحت الحاجبين، عندما تقشر البصل أو تتقيأ أو تلوث عينك بالغبار. تطرد تلك الدموع المهيجات للحفاظ على نظافة العينين.
 
3- دموع نفسية أو عاطفية
 
تتدفق هذه الدموع استجابة لمشاعر قوية مثل الحزن أو الفرح أو الغضب. تحتوي جميعها على نفس التركيب الكيميائي، إلا أنها تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات الألم الطبيعية أكثر من الأنواع الأخرى من الدموع.
 
ولدى البشر والحيوانات مركبات في سوائل أجسامها ترسل رسائل خفية إلى أعضاء أخرى في الجسم، وهذا هو السبب في أن الدموع يمكن أن تنقل في بعض الأحيان رسائل كيميائية (سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة) لشخص قريب، مثل "ابق بعيداً".
 
كما تنجم الدموع العاطفية، بحسب الأكاديمية الأميركية لطب العيون، عن التعاطف، والألم الوجداني والمجتمعي، والألم الجسدي، والألم المرتبط بالتعلق، والمشاعر العاطفية أو الأخلاقية. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للشعور بالتحسن بعد البكاء، إذا تلقوا دعماً اجتماعياً أثناء القيام بذلك.
 
الدموع والملح
جميع السوائل في الجسم تحتوي على القليل من الملح، ومحتوى الملح في الدموع هو تقريباً نفس محتوى الملح في بلازما الدم. والملح ضروري لعمل الجسم بشكل عام.
 
النساء أكثر من الرجال
حوالي 60% من النساء تبكين أكثر من الرجال في الواقع، ولا أحد يعرف السبب. لكن مادة كيميائية في الدموع النفسية مرتبطة بإنتاج حليب الثدي، وهذا شيء تضعه الأبحاث في الاعتبار. كما أن لدى الرجال أيضاً قنوات دمعية أصغر قد تؤثر في ذلك.
 
لماذا تخرج الدموع من الأنف؟
هذه طريقة طبيعية لأن الأنف والعينان متصلتان بممرات صغيرة، وتهدف الدموع إلى التصريف بالأساس من الأنف والفم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout