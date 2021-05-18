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5 أعراض رئيسية لسرطان الخصية ينبغي عدم تجاهلها حسب دراسة جديدة!

18
MAY
2021
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يميل سرطان الخصية إلى التأثير في الغالب على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما.
 
ووجدت دراسة جديدة ، بتكليف من خبراء الصحة في Livi، خدمة الطبيب العام عبر الإنترنت، أن أعدادا مذهلة من الرجال لا يفحصون أنفسهم بحثا عن سرطان الخصية، على الرغم من انتشاره بشكل متزايد، مع زيادة بنسبة 24% منذ التسعينيات.
 
وكشف الاستطلاع أيضا عن علامات السرطان التي من المرجح أن يتعرف عليها الرجال، حيث أدرك أكثر من ثلاثة أرباع (77%) الرجال وجود الكتل كأعراض، لكن الثلث فقط (34%) حددوا ثقل كيس الصفن واختلاف في المظهر بين الخصيتين (33%) كعلامات محتملة.
 
ويبدو أن الأجيال الشابة أقل احتمالية لفحص خصيتيهم، حيث يعترف نصف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما بأنهم لم يفحصوا أنفسهم أبدا بحثا عن السرطان. وهذا أمر مقلق بشكل خاص لأن سرطان الخصية هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الشباب، وخاصة أولئك في أوائل الثلاثينيات من العمر.
 
وتشمل العلامات الخمس الأكثر شهرة لسرطان الخصية ما يلي:
 
• الكتل.
 
• تضخم الخصيتين.
 
• ألم أو انزعاج في الخصيتين.
 
• ثقل في كيس الصفن.
 
• اختلاف المظهر بين الخصيتين.
 
وقال "جون هوبكنز ميديسن"، إن سرطان الخصية هو الأكثر شيوعا عند الرجال في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، ويبلغ متوسط عمر التشخيص 33 عاما.
روسيا اليوم
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