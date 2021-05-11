الولايات المتحدة تصرح باستخدام لقاح "فايزر" لفئة عمرية جديدة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)، الاثنين، على التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح ضد مرض كوفيد-19 تطوره شركة "فايزر" على الأعمار التي تتراوح بين 12 و15 عاما، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

ومن المقرر أن يجتمع خبراء "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية، الأربعاء، لإصدار توصية بكيفية استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية، وقد يكون اللقاح متاحا بمجرد موافقة مدير الوكالة على التوصية.

وحتى الآن يسمح بإعطاء لقاح "فايزر" وشريكتها "بايونتيك"، فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وأكبر.

وأعلنت "فايزر"، في أواخر مارس، أنها ستطلب من "أف دي إيه" توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للصغار بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاما.

وتخطط الشركة لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في سبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن عامين إلى خمسة أعوام، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن خمسة إلى 11 عاما.