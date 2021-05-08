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لقاح "سينوفارم" الصيني يحصل على موافقة الصحة العالمية

8
MAY
2021
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، وذلك في تعزيز لسعي الصين إلى دور كبير في حملات التطعيم في العالم.


وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة العالمية. وهذه هي المرة الأولى أيضا التي توافق فيها منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح صيني لأي مرض معد.

وإدراج لقاح على قائمة الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، إشارة للجهات الوطنية المختصة إلى أن المنتج آمن وفعال. ويسمح ذلك للقاح أيضا بأن يصبح من بين لقاحات كوفاكس، وهو برنامج عالمي لتقديم اللقاحات إلى الدول الفقيرة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إيجاز صحفي: "هذا يوسع قائمة لقاحات كوفيد-19 التي يمكن أن يشتريها كوفاكس، ويعطي الدول الثقة للإسراع بمنح الترخيص واستيراد واستخدام اللقاح".

 

وأضاف: "مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتحصين راجعت البيانات المتوافرة، وأوصت بحصر استخدام اللقاح للبالغين ما فوق 18 عاما على جرعتين".

وفي السابق، وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19 من إنتاج فايزر-بيونتيك، وأسترا زينيكا، وجونسون آند جونسون، وفي الأسبوع الماضي وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح مودرنا.

 
 

 

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