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"سُلالات جديدة خلال أشهر وكورونا لن يختفي"... هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا"!

7
MAY
2021
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أعلن الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسل أن الشركة تتوقع ظهور المزيد من الأنواع المتحورة من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة، وفقا لموقع "سي أن بي سي".
 
وأضاف بانسل، خلال كلمة إلى المستثمرين للحديث عن أرباح الربع الأول، أن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى الحصول على جرعات أخرى من لقاح كورونا المكون من جرعتين مع انتشار الفيروس على مستوى العالم.
 
وأوضح أنه "هناك متغيرات جديدة مثيرة للقلق تستمر في الظهور في جميع أنحاء العالم. ونعتقد أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، خلال فصلي الخريف والشتاء، يمكننا أن نرى المزيد من المتغيرات والسلالات المثيرة للقلق".
 
وأشار إلى أن المناطق المتوقع انتشار السلالات المتحورة فيها تشمل "أفريقيا وأستراليا ومعظم أميركا الجنوبية وأجزاء من آسيا". وقال: "قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية لأننا نعتقد أن الفيروس لن يختفي".
 
وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي بعد يوم من إعلان الشركة عن أن الجرعات الإضافية من اللقاح الخاص بها "تولد استجابة مناعية واعدة" ضد متغيرات جنوب أفريقيا والبرازيل.
 
ويذكر أن لقاح موديرنا يتطلب جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع. ومثل لقاحات فايزر بيونتك وجونسون آند جونسون، فإن جرعات موديرنا فعالة ضد كورونا، إلا أن المديرين التنفيذيين والمسؤولين في الشركة يقولون الآن إنهم يتوقعون أن تتضاءل الحماية القوية بمرور الوقت.
 
وأعلنت الشركة عن مبيعات "لقاحها الناجح" التي ساعدت في تحقيق أول أرباح ربع سنوية لها على الإطلاق. وحقق لقاح موديرنا 1.7 مليار دولار من المبيعات.
 
ورفعت الشركة توقعات مبيعاتها من اللقاح لعام 2021 من 18.4 مليار دولار إلى 19.2 مليار دولار.
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