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ما نوع العرق الذي يشير إلى خطر على الصحة؟

5
MAY
2021
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أوضحت الدكتورة الروسية لودميلا لابا، أن العرق البارد الذي يرافقه ارتفاع درجة الحرارة، يشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب.
 
وتشير الدكتورة في حديث تلفزيوني، إلى أن التعرق يشير إلى شيئين: التسمم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية، والعرق قد يكون باردا أو ساخنا، وكل حالة تدل على أمر محدد.
 
وتقول، "عندما يكون العرق باردا يجب الانتباه إلى حالة الرئتين. لأنه قد يشير إلى بداية التهابات فيها، أو تفاقم مرض مزمن. لذلك يجب قياس درجة الحرارة، فإذا ظهر أنها مرتفعة يجب استدعاء الطبيب فورا، لأن هذا مؤشر خطير".
 
وتضيف، قد يشير التعرق الشديد، غالبا إلى تعرض الجسم إلى هجمة فيروسية قوية، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب أيضا، لتحديد الاجراءات اللازمة.
 
وتقول، عموما، يجب الانتباه لهذه المشكلة، ومراجعة الطبيب، لأنها مرض يصيب منظومة الغدد الصماء. كما يفعل الجميع في حالة الشعور بتسارع ضربات القلب. لأنها مشكلة جدية فعلا.
روسيا اليوم
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