living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحول جديد في مواجهة كورونا.. لقاح شهير في طريقه للأطفال

5
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن تلقى الملايين التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 حول العالم، يأمل العديد بأن تكون هناك عودة للحياة الطبيعية في الأفق. أما الآن، فتتساءل العائلات عن موعد توفر اللقاحات للأطفال.
 
وفي تحول جديد بمواجهة كورونا، أعلنت شركة فايزر الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باستخدام لقاحها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.
 
"الأسبوع المقبل"
كما من المتوقع أن يتم إصدار التصريح في وقت ما من الأسبوع المقبل، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر". وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، ألبرت بورلا، للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف صباح الثلاثاء، أن التصريح يجب أن يصدر "قريباً".
 
يشار إلى أنه حتى الآن يسمح بإعطاء لقاح فايزر- بايونتيك، فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.
 
يذكر أن الشركة كانت أعلنت أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاماً.
 
طلبات إضافية
إلى ذلك تُجري فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار. وتخطط لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بسبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.
 
كما تنوي الشركة إيداع طلب مستقبلاً بعد نهاية أبحاثها يخص فئة الأطفال من 6 أشهر إلى سنتين "ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الرابع من السنة الجارية" وفق""أن بي آر".
 
وتتزامن التصريحات الأخيرة بينما أصبح الأطفال يمثلون الآن نسبة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بينما تم تطعيم أكثر من 100 مليون بالغ بالكامل بلقاحات فايزر وموديرنا على وجه الخصوص.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout