تحول جديد في مواجهة كورونا.. لقاح شهير في طريقه للأطفال

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بعد أن تلقى الملايين التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 حول العالم، يأمل العديد بأن تكون هناك عودة للحياة الطبيعية في الأفق. أما الآن، فتتساءل العائلات عن موعد توفر اللقاحات للأطفال.

وفي تحول جديد بمواجهة كورونا، أعلنت شركة فايزر الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باستخدام لقاحها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

"الأسبوع المقبل"

كما من المتوقع أن يتم إصدار التصريح في وقت ما من الأسبوع المقبل، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر". وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، ألبرت بورلا، للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف صباح الثلاثاء، أن التصريح يجب أن يصدر "قريباً".

يشار إلى أنه حتى الآن يسمح بإعطاء لقاح فايزر- بايونتيك، فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.

يذكر أن الشركة كانت أعلنت أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاماً.

طلبات إضافية

إلى ذلك تُجري فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار. وتخطط لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بسبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.

كما تنوي الشركة إيداع طلب مستقبلاً بعد نهاية أبحاثها يخص فئة الأطفال من 6 أشهر إلى سنتين "ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الرابع من السنة الجارية" وفق""أن بي آر".

وتتزامن التصريحات الأخيرة بينما أصبح الأطفال يمثلون الآن نسبة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بينما تم تطعيم أكثر من 100 مليون بالغ بالكامل بلقاحات فايزر وموديرنا على وجه الخصوص.