living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جلطات نادرة مجدداً في بريطانيا.. بعد تلقي "أسترازينيكا"

1
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادت معضلة الجلطات الناتجة عن لقاحات فيروس كورونا إلى الواجهة من جديد، فقد أعلنت هيئة صحية بريطانية، أن هناك 41 حالة إصابة جديدة بتجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 لكن أشارت إلى أن فوائد اللقاح تتجاوز مخاطره على معظم الناس.
 
وقالت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أمس الخميس، بحسب ما نقلت رويترز في تحديث أسبوعي على الأعراض الجانبية للقاحات المضادة لكوفيد-19 إنه كان هناك إجمالا 209 حالات إصابة بجلطات مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد التطعيم بأسترازينيكا بالمقارنة مع 168 رصدت الأسبوع الماضي.
 
ارتفاع الحالات
ويجري التدقيق في لقاح أسترازينيكا بخصوص مسألة التجلطات النادرة للغاية مع ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن. وأوصت بعض الدول ومنها بريطانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن هم دون سن معينة.
 
وقالت الهيئة إن 41 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالجلطات في بريطانيا بزيادة تسع حالات عن بيانات الأسبوع الماضي لكن الخبراء يقولون إن حالات قديمة ربما ما زالت تظهر في الأعداد الإجمالية وإن الجلطات ما زالت حدثا نادرا للغاية.
 
يذكر أن عدة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وكندا، كانت علقت في الأسابيع الماضية، إعطاء لقاح أسترازينيكا لأشخاص دون سن معينة كإجراء احترازي.
 
كما أوقفت النرويج والدنمارك استخدامه تماما في الوقت الحالي.
 
"لا دليل"
في حين، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس أن "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، مؤكدة أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".
 
بدورها، أكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا يسبب جلطات دموية لكنها أوضحت أن تحقيقاً يجري في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.
 
إلى ذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام اللقاح فيما خبراؤها يواصلون تقييم معلومات السلامة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout