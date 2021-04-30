أول لقاح كورونا للحيوانات.. هذه الدول تعتزم شراءه

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بعد أن سجلت روسيا لقاح كارنيفاك-كوف في مارس الماضي إثر إظهار التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض كوفيد-19 في الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك، أعلنت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا اليوم الجمعة أن البلاد أنتجت أول دفعة في العالم تضم 17000 جرعة من لقاح كوفيد-19 للحيوانات.

وقالت هيئة الرقابة في بيان إن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق روسية.

وأضافت أن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس.

كما أوضحت أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وقازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان

وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها من مخاطر انتقال الفيروس بين الإنسان والحيوان.