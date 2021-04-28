"القائمة الكاملة".. العلامات الـ 14 الأكثر شيوعا لسرطان الرئة!

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عادة ما تظهر أعراض سرطان الرئة على مدى فترة طويلة من الزمن، ما قد يجعل من الصعب حقا اكتشاف العلامات المنذرة.

والآن، كُشف عن الأعراض الـ 14 الأكثر شيوعا لسرطان الرئة، بما في ذلك السعال المستمر والألم أثناء التنفس، وفقا لتقرير نشره موقع "إكسبريس".

ويعد سرطان الرئة نوعا خطيرا جدا من السرطانات - ولكنه أيضا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا.

وعادة لا يتم تشخيصه حتى ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يجعل العلاج صعبا للغاية. وعادة ما تزداد الأعراض سوءا بمرور الوقت، ما يجعلها أكثر وضوحا.

الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة:

- سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

- سعال طويل الأمد يزداد سوءا.

- التهابات الصدر المستمرة.

- سعال الدم.

- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

- ضيق التنفس المستمر.

- التعب المستمر أو نقص الطاقة.

- فقدان الشهية/فقدان الوزن غير المبرر.

الأعراض الأقل شيوعا لسرطان الرئة:

- التغييرات في مظهر الأصابع (قد تصبح أكثر انحناء أو أكبر).

- صعوبة في البلع.

- صفير.

- صوت أجش.

- تورم في الوجه أو الرقبة.

- ألم مستمر في الصدر أو الكتف.