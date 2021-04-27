بزمن كورونا.. أطعمة تقوي المناعة لمن هم فوق الـ40

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مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يوميًا، فإن من الضروري في المقام الأول التذكير بتوخي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومعايير النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الجسدي وتجنب الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية، ويضيف الخبراء أنه من المهم تحسين مناعتك، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، فإن الأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات، كما أن حدة التداعيات تتفاقم مع تقدم العمر نظرًا لانخفاض المناعة العامة.

ويلعب الطعام دورًا رئيسيًا في تحديد الصحة العامة والمناعة، لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة أو الضارة في الجسم.

فبالنسبة للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، يميل نظام المناعة في الجسم إلى الضعف مع تقدم العمر. وتشير الدراسات إلى أن المجتمع الطبي لا يزال يحاول تحديد بالضبط كيف ولماذا تتناقص المناعة مع تقدم العمر. لكن يمكن دائمًا الاهتمام بالصحة وتعزيز المناعة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي في توقيتات محددة.

فبعد سن الأربعين، سواء للرجال أو النساء، تخضع الاحتياجات الغذائية ومعدلات التمثيل الغذائي، أي مدى سرعة تحويل الجسم للطعام إلى طاقة لمعظم الأفراد، لتغيير كبير. ووسط تفشي جائحة كوفيد-19، ينصح خبراء الصحة بتناول ما يلي:

1. البيض: يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة، لأن البيض غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لتحسين صحة من تخطوا سن 40 عامًا.

2. الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك مثل السلمون على دهون صحية تساعد على تحسين جهاز المناعة، حيث تدعم صحة المخ والقلب والمفاصل، خاصة بالنسبة للنساء فوق سن 40 عامًا.

3. بذور الشيا: محملة بمضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، تمتلك بذور الشيا قدرة فريدة على امتصاص السوائل وتأخذ قوامًا هلاميًا. توفر كمية جيدة من الألياف والبروتين والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة.

4. الزبادي: يمكن أن يساعد تناول الزبادي في تقوية القناة المعوية، مما يؤدي إلى منع أمراض الجهاز الهضمي المناعي مثل مرض الاضطرابات الهضمية. كما أن الزبادي غني بالبروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد في القضاء على البكتيريا السيئة في المعدة.

5. السبانخ: غنية بفيتامين C وK ومليئة بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وتعتبر السبانخ إضافة جيدة للنظام الغذائي.

6. البروكلي: يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، وهي مادة يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء. وتشير الدراسات إلى أن كوبًا واحدًا من البروكلي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة بسبب محتواه الغني بالبيتا كاروتين، بالإضافة إلى المعادن، مثل الزنك والسيلينيوم.

7. الفواكه الحمضية: تعد مصادر جيدة لفيتامين C والألياف. يساعد تناول البرتقال والغريب فروت والليمون بشكل منتظم في تحسين جهاز المناعة وعمله.

8. السمن الطبيعي: على الرغم من أنه قد يبدو مفاجئًا للبعض، فقد ثبت أن الاستهلاك المتحكم فيه للسمن البلدي أو الطبيعي يساعد في بناء نظام مناعة قوي، حتى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. يُعرف السمن بأنه مضاد للبكتيريا والفطريات ومضاد للأكسدة للجسم، ويساعد على تطوير نظام مناعة أقوى.

9. الماء: من الضروري شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل فرصة الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد. ويمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.

10. اختيارات متنوعة: تشمل دمج التوت والتفاح والخس والفلفل واللوز والشمندر في النظام الغذائي بما يسهم في تحسين الجهاز المناعي ووظائفه.