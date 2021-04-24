هل يصل العالم إلى "صفر كورونا"؟ إليكم توقع الأشهر القادمة

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توقع الخبراء في إحاطة جديدة أنه "من المرجح أن يتبع COVID-19 نمطًاً موسمياً، على غرار بعض فيروسات الجهاز التنفسيّ الأخرى مع عدد أقل من الحالات في صيف 2021 تليها قفزة في الشتاء المقبل. وإذا استمر هذا النمط، فقد يعني ذلك الحاجة إلى تعزيز رسالة ارتداء القناع حيث يصبح الطقس أكثر برودة ويتجمع الناس مرة أخرى في الداخل.

"في الوقت الحالي، نتوقع أن تسجل الولايات المتحدة حتى الأول من آب 619 ألف حالة وفاة بسبب COVID-19، منها 4.7 مليون على مستوى العالم"، بحسب علي مقداد البروفيسور في معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن في سياتل خلال الإحاطة التي رعتها جمعية الأمراض المعدية الأميركية (IDSA) و IHME.

أمّا الأخبار المشجعة هي أن اللقاحات تبدو فعّالة وأن المزيد من الأميركيين يحصلون عليها. وفي هذا السياق، قال أميش أدالجا، دكتوراه في الطب و باحث أوّل في مركز الأمن الصحي بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: "إذا نظرت إلى البيانات الخاصة بهذه اللقاحات، فهي آمنة وفعالة للغاية، وتجعلك منيعًا من الإصابة بمرض خطير، أو دخول المستشفى أو الموت".

وأكد أن "هذه اللقاحات تفعل ما كان من المفترض أن تفعله: القضاء على هذا الفيروس "، مشيراً إلى أن "البيانات الجديدة الصادرة من إسرائيل ودول أخرى تشير إلى أن الشخص الذي تم تطعيمه أقل احتمالاً لنقل الفيروس أيضاً".

الهدف المنشود: الوصول إلى "مناعة القطيع"

علاوة على ذلك، من المرجح أن توافق إدارة الغذاء والدواء على ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا "في أي لحظة، مما يوسع مجموعة الأشخاص المحميين باللقاحات. و يمكن أن يساعد هذا التفويض في جهود الصحة العامة الشاملة.

"هذه مجرد صيغة رياضية" بحسب أدالجا الذي يشدّد على أنه "كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك الأطفال، زادت سرعة حصولنا على مناعة القطيع".

بالإضافة إلى ذلك، "مع توقع أرقام حالات منخفضة هذا الصيف قد تصبح مناعة القطيع أكثر قابلية للتحقيق" بحسب مقداد "كبير مسؤولي الإستراتيجية لصحة السكان في جامعة واشنطن".

إلى ذلك، يعتبر أدالجا أنه على الرغم من أهمية مناعة القطيع فإن ما يُسمى بالفصل "أكثر أهمية"، أي فصل العدوى عن النتائج الأكثر خطورة، لذلك من غير المرجح أن يحتاج الأشخاص المصابون بـ COVID-19 إلى دخول المستشفى أو الموت بسببه"، مضيفاً أن"اللقاحات لها الفضل هنا بما في ذلك المتغيرات، إذ حتى لو أصبت بعدوى غير مسبوقة بعد تلقيحك بمتغير، فمن غير المحتمل أن يسبب لك مرضًا خطيرًا أو يؤدي إلى الوفاة".

"الجميع يمكنه الوصول إلى قناع"

من جهة أخرى، أكد البروفيسور المقداد أن "ارتداء قناع حتى نصل إلى مناعة القطيع أمر مُهم لأنه لا يمكن معرفة من يتم تطعيمه ومن لم يتم تطعيمه. وقال: "تذكر، نظرًا لكثرة الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على لقاح، يمكننا جميعًا الوصول إلى قناع".

بدوره، وافق أدالجا على ذلك، مشيراً إلى أن إرشادات الصحة العامة بشأن الأقنعة ستبقى على الأرجح في مكانها حتى نعبر عتبة مناعة القطيع وينخفض تداول المجتمع للفيروس.

المتغيّرات: بعض الأخبار الجيدة؟

يراقب الخبراء انتشار المتغيرات المثيرة للقلق في الولايات المتحدة وخارجها. في ملاحظة إيجابية، يبدو أن المتغير B.1.1.7 الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة هو المسيطر في الولايات المتحدة في هذا الوقت، وهو أمر يحتمل أن يكون جيدًا لسببين. وقال المقداد إن أحدهما هو أن لقاحات COVID-19 المتاحة تعمل على ما يبدو ضد السلالة.

وثانيًا، إن غلبة B.1.1.7 تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتغيرات الناشئة الأخرى المثيرة للقلق مثل P1 التي شوهدت لأول مرة في البرازيل، أو B.1.351 التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، للسيطرة ، كما قال الدكتور أدالجا الذي لفت إلى أنه "هذه ميزة نوعًا ما لأنه كلما زاد B.1.1.7 تقل فرصة إنشاء "متجر" B.1.351 وP1".

التردّد في المعلومات المضللة

لا يزال التردد بشأن اللقاحات مصدر قلق، خصوصاً في وقت يتوقع فيه البعض انخفاضًا في عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على اللقاح. فعلى الرغم من أن رهاب الإبر يلعب دورًا في تجنب البعض التطعيم، إلا أن المشكلة الأكبر هي المعلومات الخاطئة عن اللقاح على حد قول أدالجا.

وأضاف: "يشعر بعض الناس بالرعب عندما يرون الإبرة. وهذا جزء صغير من نسبة الأشخاص الذين لا يريدون التطعيم". في المقابل، أرجع معظم التردد إلى المعلومات الخاطئة حول اللقاح، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن اللقاحات مزيفة. حتى المشاهير ينجذبون إلى المعلومات المضللة.

ورأى أدالجا أن "تردد اللقاحات يتعلق بشكل أكبر بعدم فهم الأشخاص لتحليل المخاطر والفوائد، أو إخراج الآثار الجانبية من سياقها إذا كانت هناك آثار جانبية، أو التأثر بـ"التصريحات التعسفية حول الرقائق الدقيقة أو العقم...".

المستقبل عرضة للتغيير

إلى ذلك، قال المقداد "نتوقع ارتفاعاً آخر في الحالات ومزيداً من الوفيات في فصل الشتاء هنا في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن فعالية اللقاحات من المرجح أن تقلل من معدل الوفيات على وجه الخصوص.

ومع ذلك، مع تطور وبائيات الوباء تتطور التنبؤات طويلة المدى. أمّا العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأرقام المستقبلية فتشمل: توسيع نطاق التطعيم ليشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا والأطفال الأصغر سنًا، والحاجة إلى لقاحات معززة، والمتغيرات الناشئة، والنسبة المتغيرة للسكان الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا سابقًا.

من جهته، قال أدالجا: "أعتقد أنه من الخطأ الاعتقاد بأننا سنصل إلى مستوى الصفر COVID" فهذا ليس مرضًا يمكن استئصاله. هناك مرض معدي واحد فقط تم القضاء عليه من كوكب الأرض وهو الجدري وله خصائص مختلفة جدًا".