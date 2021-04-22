living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آلام الظهر تظهر ارتباطا بزيادة خطر الوفاة لدى النساء!

22
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حدد بحث جديد من مركز بوسطن الطبي ارتفاع مخاطر الوفيات لدى النساء اللاتي يعانين من آلام الظهر مقارنة بالنساء غير المصابات به.
 
ولم تترافق آلام الظهر مع الوفيات بين الرجال ما يشير إلى أن العواقب طويلة المدى لآلام الظهر قد تختلف حسب الجنس. وتشير النتائج الإجمالية إلى أن آلام الظهر الخفيفة (الألم الذي لا يمنع الشخص من ممارسة الرياضة أو القيام بالأنشطة اليومية) من غير المرجح أن تؤثر على طول حياة المرء، ولكن خطر الوفاة زاد بين البالغين الذين يعانون من آلام الظهر الشديدة. وتطرح هذه الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة الطب الباطني العام، مسألة ما إذا كانت الإدارة الأفضل للألم والعجز المرتبطين بالظهر، مع مرور الوقت، قد تطيل العمر.
 
وآلام الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وترتبط الإعاقة وعدم النشاط عموما بزيادة معدل الوفيات.
 
وتم تحديد المسارات المحتملة بين آلام الظهر والوفيات من خلال الدراسة بما في ذلك القيود في أنشطة الحياة اليومية، وانخفاض النشاط البدني الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتطور أو تفاقم الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. وارتبطت آلام الظهر أيضا بضعف التوازن والسقوط، ما قد يؤدي إلى كسور الهشاشة. وترتبط هذه الكسور بدورها بزيادة معدل الوفيات.
 
وتشمل العلاجات غير الدوائية الموصى بها لعلاج آلام الظهر الوخز بالإبر، والعناية بتقويم العمود الفقري، والتدليك، والعلاج الطبيعي. وهناك أدلة على أن هذه العلاجات فعالة في إدارة آلام الظهر وتعد آمنة. ومن المعروف أن بعض العلاجات لها آثار جانبية خطيرة، مثل المواد الأفيونية للتحكم في الألم.
 
لقد مات عدد لا يحصى من الأمريكيين نتيجة لوباء المواد الأفيونية، وتعد آلام أسفل الظهر من بين الأسباب الأكثر شيوعا لوصف المواد الأفيونية. وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقريرا هذا الأسبوع يسلط الضوء على التأثير المستمر للوباء مع وفاة 87 ألف أمريكي من جرعات زائدة في العام الماضي (المنتهي في سبتمبر 2020)، وهو أعلى عدد وفيات بسبب الجرعات الزائدة تم تسجيله على الإطلاق.
 
وقال إريك روزين، دي سي، مدير برنامج الطب التكاملي والتفاوتات الصحية في مركز بوسطن الطبي وأستاذ مساعد في طب الأسرة في كلية الطب بجامعة بوسطن: "آمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى فهم أفضل للتأثيرات طويلة المدى لآلام الظهر التي تحد من النشاط على الصحة العامة والبحث لتحسين علاج آلام الظهر على مدار حياة المرضى. الإدارة السليمة لآلام الظهر مهمة، خاصة وأن وباء المواد الأفيونية تفاقم وأثر جائحة كوفيد-19على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية ومستويات الإجهاد والبيئات التي يعمل فيها العديد من الأمريكيين الآن".
 
وهذه هي أول مراجعة أدبية منهجية حول ارتباط آلام الظهر والوفيات، وتبعها تحليل تلوي للوفيات لجميع الأسباب في 11 دراسة مع 81337 من البالغين في منتصف العمر وكبار السن. ولم يبدُ أن العمر له تأثير على الارتباط بين آلام الظهر والوفيات في هذه المراجعة، وهي نتيجة غير متوقعة بالنظر إلى الأبحاث السابقة التي تظهر أن تأثير آلام الظهر على الإعاقة يزداد مع تقدم العمر. ولوحظ أعلى خطر للوفيات المرتبطة بآلام الظهر في الدراسات التي شملت النساء فقط، وأولئك الذين حددوا البالغين الذين ي
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout