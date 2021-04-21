لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح

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مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان حول العالم، قد يعاني الكثيرون من الشعور بالعطش خلال الصيام في شهر رمضان.

وللتغلب على العطش الذي تشعر به خلال الصيام، يقدم الأطباء وخبراء التغذية بعض النصائح البسيطة التي تجعلك تتخلص من الشعور بالعطش نهائيا خلال نهار الشهر الكريم.. ومنها:

*تناول الزبادي في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم، فلا يجعلك تشعر بالعطش في اليوم التالي، إضافة إلى أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

*عدم تناول الكافيين خلال وجبة السحور، وتناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

*الاهتمام بتناول الخضراوات في السحور، خاصة الخيار والطماطم والخس، والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام.

*عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام باليوم التالي.

*احرص على أخذ حمام بارد أثناء الصيام، فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.