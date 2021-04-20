الأدوية الأوروبية تؤكّد وتحسم الجدل: يوجد رابط بين لقاح "جونسون" وتجلط الدم

A + A -

على وقع تعليق استخدامه مؤخرا في الولايات المتحدة بعدما عانت 7 حالات على الأقل من جلطات نادرة في الدم، أعلنت هيئة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد رابط محتمل بين لقاح جونسون أند جونسون وجلطات دموية نادرة.

وقالت هيئة الأدوية الأوروبية، إن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي نادر للقاح جونسون أند جونسون، مؤكدة أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره بكثير.

وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي توقع الأحد الماضي، أن يُسمح باستخدام اللقاح من جديد، مع احتمال أن يكون ذلك مصحوبا بقيود، متوقعاً اتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة.

وقال فاوتشي، أعتقد أن التلقيح سيُستأنف، ربما مع قيود، معلنًا أنّه غير متأكد ما إذا ستكون متعلقة بالسنّ أو الجنس أو أن اللقاح سيكون مصحوبا بتحذير فقط.

غير مطابقة للمعايير

في غضون ذلك، طلبت الوكالة الأميركية للأدوية وقف تصنيع لقاح جونسون أند جونسون في مصنع أنتج 15 مليون جرعة منه غير مطابقة لمعايير إنتاجه.

هذا وكانت شركة "جونسون أند جونسون" ذكرت لوكالة فرانس برس في نهاية مارس، أنها حدّدت مصنعا في بالتيمور في ولاية ماريلاند تديرها شركة "إيمرجنت بايو سوليوشنز" توجد فيه كمية من جرعات اللقاح "لا تتطابق مع معايير النوعية، من دون أن تحدد كميتها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ15 مليون جرعة.