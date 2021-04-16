living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائمة كاملة من 10 علامات شائعة لنقص فيتامين B12!

16
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف أعراض نقص فيتامين B12، لأنها تميل إلى التطور على مدى فترة طويلة من الزمن وقد لا تدرك حتى أنك في خطر.
 
ويعد فيتامين B12 نوعا من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة الجسم بشكل عام. وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، فقد تبدأ في تطوير بعض الأعراض الملحوظة، بما في ذلك التهاب اللسان والتهيج.
 
ويستخدم الجسم B12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.
 
ولكن الجسم لا يصنع بشكل طبيعي فيتامين B12، كما يفعل لفيتامين (د)، على سبيل المثال. لذلك من الضروري أن تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي اليومي.
 
وإذا كنت تعاني من نقص الفيتامين، فقد تبدأ ببطء في ملاحظة بعض الأعراض الرئيسية التي يجب ألا تتجاهلها.
 
وهناك 10 علامات شائعة تدل على وجود نقص واضح، ولكن نظرا لأنها تميل إلى التطور ببطء شديد، فقد لا تلاحظ وجودها.
 
أعراض نقص فيتامين B12:
 
• لون أصفر شاحب على جلدك.
 
• التهاب اللسان واحمراره.
 
• قرحة الفم.
 
• وخز وإبر.
 
• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.
 
• اضطراب الرؤية.
 
• التهيج.
 
• الكآبة.
 
• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.
 
• تدهور قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم (الخرف).
 
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout