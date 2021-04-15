living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا النساء الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم رغم تطعيمهن؟

15
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علقت السلطات الصحية الأمريكية التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا، عقب تقييم الخبراء لست حالات من جلطات الدم الحادة في الدماغ ربما تكون مرتبطة به.
 
ومن غير الواضح ما إذا كانت اللقاحات تؤدي إلى هذه الجلطات أم أنها مجرد مصادفة.
 
ويعد نوع الجلطة الدموية في حالات "جونسون أند جونسون" الست نادرا جدا في عموم السكان، وانتشاره غير معروف. وهذا يرفع الأعلام الحمراء أن التطعيم يمكن أن يلعب دورا في ظهوره.
 
ومن ناحية أخرى، كانت جميع الحالات الست لجلطات ما بعد لقاح "جونسون أند جونسون" في نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وهي مجموعة معرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بجلطات الدم على أي حال.
 
وبالمثل، فإن معظم حالات تجلط الدم التي حدثت بعد لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" في أوروبا، كانت لدى نساء تحت سن 55 عاما. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن جرعات اللقاح نفسها لم تكن السبب.
 
وقالت ماري كوشمان، أستاذة الطب في كلية لارنر للطب بجامعة فيرمونت، لصحيفة "بزنس إنسايدر" إن الشابات أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من جلطات الدم بغض النظر عن حالة اللقاح هرموني
 
قالت ماري كوشمان ، أستاذة الطب في كلية لارنر للطب بجامعة فيرمونت، إن الشابات أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من جلطات الدم بغض النظر عن حالة اللقاح. وقد يلعب تحديد النسل الهرموني والحمل دورا في هذه المخاطر المرتفعة.
 
تزيد حبوب منع الحمل والحمل من خطر الإصابة بجلطات الدم:
 
قالت كوشمان إن النساء الشابات معرضات لخطر الإصابة بجلطات الدم بشكل كبير نسبيا لأنهن على الأرجح يتناولن حبوب منع الحمل أو يحملن، وكلاهما يزيد من احتمالات الإصابة بجلطة.
 
وأفادت صحيفة "بزنس إنسايدر" سابقا بأن هرمون الإستروجين، وهو هرمون جنسي موجود في معظم موانع الحمل الفموية ويرتفع أثناء الحمل، هو أحد أسباب زيادة المخاطر.
 
ويؤثر الهرمون أيضا على كيفية استجابة الخلايا المناعية للقاحات الإنفلونزا. وعلى وجه التحديد، تقدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن ما بين 3 و9 من كل 10 آلاف امرأة ممن يتناولن بعض حبوب منع الحمل سوف يصبن بجلطة دموية كل عام، مقارنة بـ1 إلى 5 نساء من كل 10 آلاف ليس لديهن عوامل خطر لجلطات الدم.
 
وخطر الإصابة بجلطة دموية كأثر جانبي للحبوب أعلى من احتمال حدوث تجلط بسبب اللقاح. وعلم العلماء بعامل الخطر هذا لعقود من الزمن، ومع ذلك، فإنه ما يزال نادرا ، كما أشار مقطع فيديو حديث على "تيك توك".
 
وقالت صاحبة حساب  alysselizabeth في الفيديو عبر "تيك توك": "ملايين النساء في كل مكان يتناولن حبوب منع الحمل، ومن بين مئات الآثار الجانبية التي تأتي مع حبوب منع الحمل، أحدها الموت، هناك 6 من كل 10 آلاف فرصة للإصابة بجلطة دموية".
 
ومع ذلك، فإن خطر تجلط الدم بعد اللقاح مقابل المخاطر المرتبطة بوسائل منع الحمل ليست محل مقارنة. وهناك المزيد من البيانات حول الجلطات المرتبطة بوسائل منع الحمل، لكن الكثير منها معيب وعفا عليه الزمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن النوع المحدد من جلطات الدم التي شوهدت بعد لقاح "جونسون أند جونسون"، تحدث في الدماغ، جنبا إلى جنب لدى ظهورها مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، وهو ما يميزها عن الجلطات الأكثر شيوعا بين مستخدمي حبوب منع الحمل.
 
وقالت الدكتورة ميلاني سويفت، الرئيسة المشاركة في مجموعة عمل لتخصيص وتوزيع لقاح "كوفيد-19" في Mayo Clinic: "هذا كيان سريري مختلف عن جلطات الدم المرتبطة بوسائل منع الحمل الفموية".
 
وهناك عوامل خطر أخرى لجلطات الدم، بما في ذلك "كوفيد-19". وقالت كوشمان إن السمنة والعوامل الوراثية يمكن أن تزيد أيضا من خطر إصابة الشخص بجلطة دموية. ويمكن أن يساعد النشاط البدني وخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى في إدارة هذا الخطر.
 
وتابعت كوشمان: "من المهم دائما أن تظل نشيطا، وأن تتجنب وقت الجلوس، وتحافظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي صحي. وإذا كنت تستخدمين وسائل منع الحمل عن طريق الفم، أو إذا كنت تعانين من السمنة، فسيكون من الأفضل زيادة الوعي قليلا".
 
وأضافت أن "كوفيد-19" مرتبط بجلطات دموية مميتة أيضا، لذا فإن التطعيم سيساعد في منع الجلطات عن طريق تقليل فرصك في الإصابة بالفيروس التاجي.
 
وأشارت كوشمان: "خلاصة القول هي أن مخاطر العواقب الصحية السلبية لكوفيد-19 تفوق بكثير أي خطر من اللقاحات".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout