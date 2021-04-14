موديرنا تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 90% ضد جميع أشكال كورونا‏

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أعلنت شركة موديرنا الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90 في المئة ‏ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19، وبنسبة 95 بالمئة ضد الحالات الحادة من المرض‎.

وهذه النتائج الجديدة تأتي من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ‏ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضاً طفيفاً عن نسبة ‏‏94,1 في المئة السابقة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية في ديسمبر (كانون الأول)‏‎.

ولم يشر البيان الصحافي لشركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة إلى سبب انخفاض الفعالية، ولكن قد يعود ذلك إلى ‏ظهور متحورات جديدة لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح‎.

وتعمل موديرنا على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت ‏على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار ‏مراجعات العلماء‎.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: "البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاحتنا المرشحة ‏الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة‎".

وقالت الشركة إنها سلمت اعتبارا من 12 ابريل (نيسان) 132 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم، بما ‏فيها نحو 117 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة‎.

ولا تزال الشركة على المسار الصحيح لتسليم 100 مليون جرعة مع نهاية مايو (أيار)، و100 مليون جرعة ‏أخرى في يوليو (تموز)‏‎.

وأنهت الشركة تسجيل ثلاثة آلاف متطوع أميركي للتجارب السريرية للقاحها على المراهقين بين 12 و17 عاماً، ‏أما التجارب السريرية على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاماً فهي تواصل التسجيل في ‏الولايات المتحدة والصين من أجل استكمال عدد المشاركين المحدد بـ6750 شخصاً‎.‎