8 نصائح لحماية صحة قلبك من الإجهاد الحراري.. احرص عليها

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يمكن للأفراد الأصحاء تحمل البيئة الحارة في الصيف، ولكن وفقًا لعدد من الدراسات العلمية، فإن مرضى القلب يعانون من ضعف القدرة على تحمل الإجهاد الحراري، مما يعرضهم لخطر متزايد من حدوث مضاعفات مثل قصور القلب المزمن أو الخلل البطيني، الذي ينشأ من عدم تحمل الحرارة.

بحسب ما نشره موقع Boldsky، فإنه غالبًا تحدث الوقاية من الإصابة بالحالات ذات الصلة بارتفاع درجات حرارة الجو من خلال الوظائف الحيوية التي يقوم بها القلب والتي تؤدي إلى رفع مستويات التعرق وزيادة تدفق الدم في الجلد لموائمة حرارة الجسم.

وعندما تضعف وظائف القلب، يمكن أن يتعرض التنظيم الحراري للجسم للخطر عندما يقوم الشخص بتمارين رياضية أو يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال:

1. تعويض نقص السوائل

تقول إحدى الدراسات إن نقص السوائل أو فقدان الماء من الجسم لا يضعف الأداء البدني والعقلي فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحة القلب. يؤدي الجفاف الحاد الناتج عن الإجهاد الحراري أو ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة إلى اضطراب تنظيم ضغط الدم، ويقلل من وظائف خلايا القلب ويضعف وظيفة الأوعية الدموية، مما يتسبب في عدد من أمراض القلب.

2. تجنب التمارين الشاقة

وفقا لدراسة علمية حديثة، يمكن أن تتسبب التمارين الرياضية العنيفة أو المكثفة في طقس حار إلى حدوث مشاكل خطيرة للقلب. يرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حاجة العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى للأكسجين.

عندما يقوم الشخص بتمرين قوي في الصيف، فإن الحرارة الزائدة تتطلب زيادة تدفق الدم في العضلات النشطة، وبالتالي يحتاج الجسم لمزيد من الأكسجين، ويتسبب الحاجة المضاعفة للأكسجين إلى قيام القلب بضخ الدم بقوة أكبر، مما يؤدي إلى تقلص مفرط لعضلات القلب وارتفاع ضغط الدم.

3. تجنب الكافيين

أظهرت دراسة أن الاستهلاك المعتدل للكافيين والقهوة مرتبط بزيادة مخاطر عدم انتظام ضربات القلب، سواء كانت سريعة أو بطيئة للغاية.

كما أن القهوة هي مدرّ طبيعي للبول وقد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

4. منع مخاطر الإنهاك الحراري

إن الإرهاق الحراري هو السبب الرئيسي للجفاف، فعندما يتعرض الأشخاص للحرارة الشديدة، يتبع ذلك العديد من الأعراض مثل الغثيان وتشنجات العضلات ومشاكل التنفس وفقدان الشوارد من الجسم.

يمكن أن تسبب هذه الأعراض ضعفًا لدى الأشخاص وتعرضهم لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب أو نوبات قلبية.

5. تناول وجبات خفيفة

إن الأكل الصحي وفي صورة وجبات خفيفة هو الخيار الأفضل في الصيف. ينصح الخبراء بأن يتجنب الأشخاص، الذين يعانون من أمراض القلب، تناول الوجبات الدسمة في الصيف لمنع المضاعفات المرتبطة بالقلب.

6. تجنب أوقات ذروة الحرارة

يجب الحد من الأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب. وينصح الخبراء بتجنب الخروج خلال ساعات الذروة، بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا، حيث تكون موجات الحر أعلى لأنها يمكن أن تتسبب في حدوث ضربات شمس.

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تزيد موجات الحر من معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو تجعل حالتهم أسوأ.

8. تجنب تداخلات الأدوية

يمكن لبعض أدوية القلب مثل حاصرات بيتا أن تقلل من تدفق الدم في الجسم وتمنع التعرق، وهي إحدى الطرق الأساسية لفقدان حرارة الجسم. ويمكن أن تتداخل الأدوية الأخرى أيضًا مع تنظيم الحرارة وتسبب تغيرات في ضغط الدم.

لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن الأدوية واستخداماتها خلال فصل الصيف، وكيفية الحفاظ على برودة الجسم والحفاظ على توازن الإلكتروليت.

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نصائح عامة

توجد طرق أخرى للحفاظ على صحة القلب في الصيف من بينها:

• تناول كميات أقل من الملح أو الأطعمة المالحة.

• تناول الفواكه والخضروات التي تبرد الجسم مثل البطيخ والشمام والخيار والطماطم والفاصوليا والتفاح المثلج.

• شواء منتجات اللحوم بدلاً من القلي وتناول اللحوم الخالية من الدهون.

• إلى جانب تناول كميات أقل من الطعام، تناول وجبات أصغر على فترات متكررة.

• الإقلاع عن التدخين

• تجنب الإجهاد

• ارتداء ملابس فاتحة اللون تسمح بمرور الهواء للحفاظ على برودة الجسم.