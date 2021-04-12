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تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية

12
APRIL
2021
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لا يعرف العلماء حتى الآن السبب الرئيسي وراء التهاب القولون التقرحي، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون ناتجا عن رد فعل مناعي خاطئ، كما قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تهييج هذه الحالة.
 
 
وتشمل أعراض التهاب القولون التقرحي، آلاما في البطن، وملاحظة دم في البراز، وإسهال وغثيان، هذا إلى جانب الشعور بالإعياء، وفقدان الوزن.
 
وتؤكد أكاديمية علم التغذية، والمنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، على دور الألياف باعتبارها عنصرا غذائيا يساعد على حماية القولون من الالتهابات، إلا أنه ينبغي التوقف عن أكل الأطعمة الغنية بالألياف عند حدوث الالتهاب، لتقليل الأعراض وتسريع عملية التعافي.
 
وبحسب موقع "هيلث لاين" الطبي ينصح الأطباء الذين يعانون التهاب القولون التقرحي، الامتناع عن تناول الأطعمة التالية:
 
تميل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف إلى أن تكون صعبة الهضم على الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي.
 
ويتوجب على مرضى التهاب القولون التقرحي تناول الخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المدّعم، كما يمكن أكل الأرز الأبيض ورقائق الذرة، لأنها تحتوي نسبة أقل من الألياف.
 
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الأرز البني ونشويات الحبوب الكاملة
 
ينبغي على مرضى التهاب القولون التقرحي تجنب الأطعمة التي تحتوي على الحبوب مثل الأرز البني، الكينوا، الحنطة السوداء، الشوفان، القمح، البرغل، الشعير، وذلك لاحتوائها على النخالة والألياف التي يمكن أن تزعج القولون.
 
المكسرات
 
تتميز بعض المكسرات بغناها بالألياف، لذا ينصح بتجنبها إن كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي مثل الجوز والبندق والكاجو واللوز والفول السوداني والفستق.
 
البقوليات
 
تعتبر البقوليات مثل الفول والفاصولياء والعدس والبازلاء، من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.
 
وبسبب السكريات غير القابلة للهضم فيها، تتميز البقوليات بتسببها في الغازات، وزيادة معاناة مرضى القولون.
 
الخضروات والفواكه الغنية بالألياف
 
تشمل قائمة الفواكه والخضروات الممنوعة على مرضى التهاب القولون التقرحي، تلك الغنية بالألياف، وينصح الأطباء باستبدالها بالعصائر الطبيعية الخالية من لبّ الفاكهة وحساء الخضار المهروسة.
 
منتجات الألبان
 
قد تسبب منتجات الألبان مثل الزبدة والحليب واللبن والجبنة أوجاعا لمن يعاني التهاب القولون التقرحي، لذا ينصح بالابتعاد عنها، واستشارة الطبيب بشأن تناولها والكميات المسموح بها.
 
الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين
 
الغلوتين مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب، لكنه يزيد من أوجاع مرضى التهاب القولون، لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال الشعور بأي إزعاج عند تناول منتج يحتوي على هذا المركب.
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