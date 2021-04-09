living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟

9
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع انتشار جهود تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا حول العالم، ومع قرب دخول شهر رمضان المبارك، قد تبدو فكرة زيارة الأهل والأقارب، والتجمع حول مائدة الإفطار، مبهجة بعد أشهر طويلة من العزلة بالمنازل، إلا أنها مازالت تحمل بعض المخاطر.
 
وبالرغم من تلقي العديد من الأشخاص للقاحات كوفيد-19 المختلفة، إلا أن المخاطر المرتبطة بقضاء الوقت مع الآخرين لم يتم القضاء عليها تماماً، خاصة مع عدم حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على اللقاحات.
 
ويساور الكثيرون أسئلة عديدة عما إذا كان من الآمن أن يزور أولئك الأطفال غير المطعمين الأهل والأقارب في منازلهم المغلقة خلال هذه الفترة، خاصة مع دخول الشهر الكريم والذي يتميز بتجمع الأسر على مائدة واحدة وقت الإفطار.
 
وبحسب ما ورد في شبكة "سي ان ان" CNN، تقول الدكتورة أدا ستيوارت، طبيبة الأسرة في منظمة الصحة التعاونية في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيس الأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة: "إذا تم تطعيمك ولكن لديك أطفال لم يتلقوا اللقاح، فيجب عليك عند زيارة الآخرين أو استقبال أحد أفراد الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء في المنزل أن تنصح طفلك بوضع الكمامة والحفاظ على مسافة جيدة بينه وبين الآخرين، كما يجب أن يغسل الطفل يديه باستمرار خلال فترة الزيارة".
 
وأضافت: "هذا يعني أننا، إلى أن يتم تطعيمنا جميعاً، علينا أن نتوخى الحذر بشدة ونستمر في تطبيق التدابير الصحية للوقاية من كورونا".
 
أما ريجينا ديفيس موس، المديرة التنفيذية المساعدة في جمعية الصحة العامة الأميركية، فترى أنه "بالنسبة للأطفال غير الملقحين الذين يرغبون في رؤية عائلاتهم وأقاربهم، فلا تزال التجمعات الافتراضية هي الحل الأفضل. ومع ذلك، إذا أردت زيارة الآخرين بالمنزل، فيجب أن يجلس الجميع في الهواء الطلق، ويضعون الأقنعة ويبتعدون عن بعضهم البعض لمسافة مترين على الأقل".
 
وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم زيارة أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل أيضاً داخل منازل مغلقة دون وضع أقنعة أو تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ويمكنهم أيضاً زيارة الأشخاص غير الملقحين من دون وضع كمامات أو اتباع تباعد جسدي، بشرط ألا يكون أي من الأفراد غير المطعمين من ضمن الفئات المعرضة لخطر الإصابة الشديدة بكورونا".
 
ونصح خبراء الصحة أيضاً بتجنب حضور التجمعات متوسطة أو كبيرة الحجم، حيث إن الشخص قد لا يعرف ما إذا كان كل الحاضرين قد تلقوا التطعيم. كما نصحوا بتقليل مدد الزيارات بقدر الإمكان لتقليل احتمالية العدوى.
 
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض: "سواء كنت في الداخل أو في الهواء الطلق، فمن المرجح أن تصاب بفيروس كورونا أو تنشره عندما تكون على اتصال وثيق بالناس لمدة 15 دقيقة أو أكثر".
 
كريستال بوليت، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في جامعة "ييل"، من جهتها، فترى أن الأشخاص عليهم أن يضعوا في اعتبارهم مقدار الوقت الذي يقضونه معاً وأنواع الأنشطة التي يقومون بها أيضاً، مشيرة إلى أن تناول الطعام وممارسة الرياضة مع الآخرين يزيدان احتمال انتقال العدوى لغير الملقحين بشكل كبير.
 
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,890,054 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة.
 
وتأكدت إصابة أكثر من 133,077,500 شخص بالفيروس منذ ظهوره.
 
وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout