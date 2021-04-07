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المتحور يستهدف شباب أميركا.. مخاوف من مصير أوروبي

7
APRIL
2021
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في وقت أكد فيه الخبراء أن خطة التطعيم في الولايات المتحدة تسير بشكل جيد للغاية، حذّروا من أن البلاد قد تكون أمام موجة أخرى من الوباء.
 
فقد ارتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع عدد التطعيمات التي أبلغت عنها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وعلى الرغم من أن متوسط البلد بات يبلغ أكثر من 3 ملايين جرعة يومياً، إلا أن حوالي 18.8% فقط من الأميركيين حصلوا على التطعيم الكامل.
 
"قد نكون التالي"
وبناء على ذلك، اعتقدت الدكتورة سيلين غوندر، اختصاصية الأمراض المعدية وعالمة الأوبئة، في تصريح لشبكة CNN، أنه لا يزال أمام البلاد بضعة أسابيع صعبة أخرى، مؤكدة أن أميركا تشهد زيادة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المتحور بشكل ملحوظ.
 
كما يخشى الخبراء من أن تكون الولايات المتحدة هي التالية بعد أوروبا، إذا لم يضاعف الأميركيون إجراءات السلامة حتى يتم تطعيم المزيد من الناس، وسط مخاوف من أن يغيّر هذا التفشي قواعد اللعبة ويتسبب بمشاكل كبيرة لدى المجموعات الأقل سناً والتي لم يتم تطعيمها بعد.
 
"تعاملوا معه جدية بالغة"
بدوره، أكد الدكتور بيتر هوتيز، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب، على ضرورة أن يتم التعامل مع كورونا المتحور على أنه فيروس جديد تماماً، وذلك لأنه يتصرف في جسم الإنسان بشكل مختلف تماماً عن أي شيء طرحه كورونا العادي في السابق، خصوصاً من حيث القابلية على الانتقال، والتأثير على الشباب، مشدداً على ضرورة التعامل معه بجدية بالغة.
 
كما كشفت المعلومات عن أن البلاد شهدت زيادة بالحالات للأسبوع الرابع على التوالي، وقالت طبيبة الطوارئ الدكتورة لينا وين لشبكة CNN يوم الأحد إن الفارق بين الزيادات السابقة والزيادات المحتملة الأخرى هو أن "الأشخاص الأكثر تضرراً الآن هم الشباب".
 
يفتك بالشباب
وبررت بأنه تم إعطاء الأولوية للسكان الأكبر سنا في جميع أنحاء البلاد للحصول على اللقاحات بينما لم تضع الولايات خططا تفصيلية إلا مؤخرا لباقي الفئات.
 
فيما أعلن المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور سكوت جوتليب في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس، أن العدوى قد انتشرت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في الشباب الذين لم يتم تطعيمهم، وكذلك في الأطفال في سن المدرسة، مضيفاً أن العدوى تغير ملامحها من شخص لآخر.
 
الجدير ذكره أن أكثر من 4 ملايين أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، تم تطعيمهم يوم الجمعة الماضي، في رقم قياسي جديد، رفع متوسط 7 أيام مضت إلى 3 ملايين تطعيم في اليوم، وذلك وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام أميركية، نقلت التفاصيل السبت عن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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